SPK'dan "milyar dolarlık halka arz" ayarı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş yaptığı açıklamada, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarından yurt içi yatırımcılara tahsis edilecek oranın düşürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

SPK tarafından sermaye piyasası araçlarının satışı tebliğinde yapılan değişikliğin önemli bir düzenleme olduğunu vurgulayan Ertaş, şunları kaydetti:

Önümüzdeki aylarda çok büyük halka arzlar olacak. Milyar dolarlık halka arzlar bekliyoruz. Bazı şirketlerimizin isimlerini duymuşsunuzdur. Dolayısıyla yüzde 20 halka arz payı dediğimiz zaman 100 milyonluk şirketi 20 milyon yapıyor ama 3 milyar dolarlık bir halka arzda 600 milyon dolar yapıyor. Dolayısıyla burada daha büyük halka arzların içeride daha fazla satılması için yurt içi kurumsal yatırımcı tabanını yüzde 10'a çektik. Bunu ihtiyaca göre daha yukarı ve aşağıya indirme hakkı da aldık. Böylece büyük şirketlerin halka arzını kolaylaştırmak amacıyla yapılmış bir işlemdir.

Ertaş, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarından yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek oranın hangi durumlarda sıfıra indirilebileceğine dair, "Sıfıra kadar diyoruz ama sıfır olmaz hiçbir zaman. Biz kısaca içeride satışı kolaylaştırmak için yapılmış bir düzenleme diyebiliriz özetle. Büyük halka arzların Türkiye'de satışını kolaylaştırma, halka açılmaları teşvik etmek için yapılmış bir düzenleme." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönem halka arz yapacak şirket bilgilerine dair isim vermek istemediklerini de aktaran Ertaş, "Sabancı enerji şirketleri var isimlerini duyduğunuz, sağlık şirketleri var. Onlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandı. Bu şirketler çok büyük halka arz yapacaklar inşallah." diye konuştu.

YURTDIŞINA YÖNELMENİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

SPK tarafından, sermaye piyasası araçlarının satışı tebliğinde yapılan değişiklik ile halka arzlarda yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek oran yüzde 20'den yüzde 10'a çekildi. Yurt içi bireysel yatırımcılara halka arzdan tahsis edilecek oran ise yüzde 10'da bırakıldı.

Böylece daha önce halka arzlar için yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara tahsis edilen yüzde 30'luk oran, yüzde 20'ye geriledi.

EnerjiSA, MEDİCAL PARK, ŞOK, MEMORIAL, DEFACTO HAZIRLIK AŞAMASINDA

Yeni tebliğ kapsamında, SPK'nın halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarından yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek asgari oranları sıfıra indirmesine veya bir kata kadar artırmasına da imkan tanındı.

Uzmanlar, daha önce yüzde 30 yerli yatırımcı şartı dolayısıyla birçok halka arzın yurt dışına yöneldiğini anımsatarak, yapılan değişiklik ile bunun önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Birçok halka arz işlemine aracılık eden ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, daha önce 2018'de 3,5 milyar dolar düzeyinde halka arz olacağını tahmin ettiklerini belirterek, "EnerjiSA, Medical Park, Şok, Memorial, Defacto şirketlerinin halka arzı planlanıyor." bilgisini vermişti.

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