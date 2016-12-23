Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Liginde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (Beşiktaş Akatlar Arena)
15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Best Balıkesir (Cebeci)
16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Banvit (Ankara)
17.30 Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Giresun 19 Eylül)
25 Aralık Pazar:
16.00 Muratbey Uşak-TOFAŞ (Uşak Üniversitesi)
17.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor Medical Park (Ülker Sports Arena)
26 Aralık Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka Doğuş (Abdi İpekçi)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Yarın:
13.00 Galatasaray-Adana ASKİ (Abdi İpekçi)
14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Tosyalı)
14.00 MBK Doğuş Hastanesi-Fenerbahçe (Edip Buran)
14.00 BOTAŞ-Beşiktaş (Menderes)
15.30 Girne Üniversitesi-Bellona AGÜ (Mamak Belediyesi)
16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Canik Belediyespor (Caferağa)
25 Aralık Pazar:
15.30 İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
16.00 Acıbadem Üniversitesi-Muğla Orman (Acıbadem Üniversitesi)
Yarın:
15.00 Pertevniyal-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent (Ahmet Cömert)
16.30 Petkimspor-Final Gençlik (ENKA)
18.00 Mamak Belediyesi Ankara DSİ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)
17.00 Nesine.com Eskişehir Basket-Akhisar Belediyespor (Anadolu Üniversitesi)
17.00 Düzce Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Kalıcı Konutlar Merkez)
18.00 Akhisar Belediyespor-Türk Telekom (Akhisar Belediye)
25 Aralık Pazar:
16.00 Bursaspor Durmazlar-Gelişim Koleji (Bursa Atatürk)
16.00 Yalova Group Belediye-Bandırma Kırmızı (Yalova 90. Yıl)