Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Liginde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (Beşiktaş Akatlar Arena)

15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Best Balıkesir (Cebeci)

16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Banvit (Ankara)

17.30 Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Giresun 19 Eylül)

25 Aralık Pazar:

16.00 Muratbey Uşak-TOFAŞ (Uşak Üniversitesi)

17.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor Medical Park (Ülker Sports Arena)

26 Aralık Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka Doğuş (Abdi İpekçi)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Yarın:

13.00 Galatasaray-Adana ASKİ (Abdi İpekçi)

14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Tosyalı)

14.00 MBK Doğuş Hastanesi-Fenerbahçe (Edip Buran)

14.00 BOTAŞ-Beşiktaş (Menderes)

15.30 Girne Üniversitesi-Bellona AGÜ (Mamak Belediyesi)

16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Canik Belediyespor (Caferağa)

25 Aralık Pazar:

15.30 İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.00 Acıbadem Üniversitesi-Muğla Orman (Acıbadem Üniversitesi)

Yarın:

15.00 Pertevniyal-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent (Ahmet Cömert)

16.30 Petkimspor-Final Gençlik (ENKA)

18.00 Mamak Belediyesi Ankara DSİ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.00 Nesine.com Eskişehir Basket-Akhisar Belediyespor (Anadolu Üniversitesi)

17.00 Düzce Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Akhisar Belediyespor-Türk Telekom (Akhisar Belediye)

25 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor Durmazlar-Gelişim Koleji (Bursa Atatürk)

16.00 Yalova Group Belediye-Bandırma Kırmızı (Yalova 90. Yıl)