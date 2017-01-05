Elan Chalon: 102 - Gaziantep Basketbol: 83

ELAN CHALON: 102 - GAZİANTEP BASKETBOL: 83



SALON: Le Colisee

HAKEMLER: Paulo Marques (Portekiz), Goran Sljlvic (Avusturya), Vincent Delestree (Belçika)



ELAN CHALON: Harris 17, Roberson 18, Fall 12, Clark 17, N'zeulie 4, Marshall 3, Loum 7, Pitard, Bouteille 24,

GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins 21, Altan Erol, Cherry 5, Jefferson 26, Ruzic 7, Alper Özcan 5, Denmon 15, Balazic 4, Erden Eryüz



1. PERİYOT: 20-22

DEVRE: 47-39

3. PERİYOT: 71-59



Rakibi karşısında sadece ilk çeyrekte etkili olan Gaziantep Basketbol, bu periyodu 22-20 önde geçmesine rağmen soyunma odasına 47-39 geride gitti. Karşılaşmanın 3. periyodunu da 71-59 geride kapatan Gaziantep Basketbol, son çeyrekte farkın açılmasına engel olamadı ve sahadan 102-83 mağlup ayrıldı.



Gaziantep Basketbol grubundaki ilk yenilgisini alırken, Elan Chalon 3. galibiyetine ulaşarak ilk sıraya yerleşti.







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