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Bogdan Bogdanovic Fenerbahçe
BASKETBOL

Bogdan Bogdanovic: Çok mutlu ve heyecanlıyım

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ekibiyle yapacağı karşılaşmada forma giymesi beklenen Bogdan Bogdanovic, sakatlığının ardından yeniden sahalara dönmenin heyecanını yaşadığını ifade etti

05 Ocak 2017 Perşembe, 22:02:31 Güncelleme: 22:05:56

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımından ayrı kalan Bogdanovic, Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında; basketbolu, taraftarları ve salonu çok özlediğini belirterek, "Parkeye tekrar dönecek olmamdan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Benim için çok uzun bir süre oldu." yorumunu yaptı.

İtalyan ekibini de değerlendiren sarı-lacivertli oyuncu, "Kesinlikle zor bir maç olacak. Milan iyi koşan ve tempoyu seven bir takım. Savunma olarak çok iyi olduklarını söyleyemeyiz ve bizim de bunu kullanmamız gerekiyor. Onların geçiş hücumlarını ve tempo kozlarını durdurmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise maç ile ilgili olarak, "Avrupa Ligi'nde ikinci yarı başlıyor ve ilk yarıda oynadığımızdan çok daha iyi oynamamız gerektiğinin farkında olmalıyız. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz; nasıl oynamamız gerektiğini iyi anlamalı ve bu maçtan başlayarak daha iyi bir performans ortaya koymalıyız." şeklinde görüş belirtti.

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