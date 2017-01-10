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Södertalje Kings: 51 - Gaziantep Basketbol: 93

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu 4. hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol, İsveç temsilcisi Södertalje Kings'i deplasmanda 42 sayı farkla 93-51 mağlup etti

10 Ocak 2017 Salı, 23:41:58 Güncelleme: 23:48:46

SÖDERTALJE KİNGS: 51 - GAZİANTEP BASKETBOL: 93
SALON: Talje

HAKEMLER: Oskars Lucis (Letonya), Sergey Krug (Rusya), Konstantin Simonow (Almanya)

SÖDERTALJE KİNGS: Lejasmeiers 7, Ongwae 4, Spires 6, Massamba 2, Bizaca 8, Sjolin, Lindström 12, Petersen, Ramstedt 6, Kovacek 3, Johnson 1, Kurbas 2

GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins 19, Denmon 19, Altan Erol 13, Cherry 12, Jefferson 11, Ruzic 5, Emre Özkanlı 1, Alper Özcan 5, Berke Sungur 3, Balazic 3, Erden Eryüz 2

1. Periyot: 14-32
Devre: 28-51
3. Periyot: 41-79

Rakibi karşısında maçın başından sonuna etkili performans sergileyen Gaziantep ekibi, ilk çeyreğini 32-14 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 51-28 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı daha da açan Gaziantep Basketbol, üçüncü periyodunu 79-41 üstün tamamladığı maçtan 93-51 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, grupta üçüncü galibiyetini aldı. Södertalje Kings ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

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