Södertalje Kings: 51 - Gaziantep Basketbol: 93

SÖDERTALJE KİNGS: 51 - GAZİANTEP BASKETBOL: 93
SALON: Talje
HAKEMLER: Oskars Lucis (Letonya), Sergey Krug (Rusya), Konstantin Simonow (Almanya)
SÖDERTALJE KİNGS: Lejasmeiers 7, Ongwae 4, Spires 6, Massamba 2, Bizaca 8, Sjolin, Lindström 12, Petersen, Ramstedt 6, Kovacek 3, Johnson 1, Kurbas 2
GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins 19, Denmon 19, Altan Erol 13, Cherry 12, Jefferson 11, Ruzic 5, Emre Özkanlı 1, Alper Özcan 5, Berke Sungur 3, Balazic 3, Erden Eryüz 2
1. Periyot: 14-32
Devre: 28-51
3. Periyot: 41-79
Rakibi karşısında maçın başından sonuna etkili performans sergileyen Gaziantep ekibi, ilk çeyreğini 32-14 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 51-28 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı daha da açan Gaziantep Basketbol, üçüncü periyodunu 79-41 üstün tamamladığı maçtan 93-51 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, grupta üçüncü galibiyetini aldı. Södertalje Kings ise 3. mağlubiyetini yaşadı.