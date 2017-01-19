THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Panathinaikos Superfoods'u 84-63 mağlup eden Fenerbahçe'de başantrenör Zeljko Obradovic, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, "Mükemmel bir takımı yendik. Bizim için çok önemli bir maçtı. Bu akşam savunmada ve hücumda agresif oynamamız gerekiyordu. Ekpe Udoh'un olmaması stratejimizi değiştirdi. Oyunumuzdan çok memnun kaldım. Çok önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmanın skorer isimlerinden Ahmet Düverioğlu'ndan da övgüyle söz eden Obradovic, "Ahmet çok güzel oynadı ve bu bizim için çok önemliydi. Birkaç hafta önce söylemiştim, basketbolu çok seven bir oyuncu ve böyle bir şansı hak ediyordu. Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Obradovic, Fenerbahçe'nin başında THY Avrupa Ligi'ndeki 100. maçına çıktığı hatırlatılması üzerine "100 maç olduğunun farkında değilim. Daha çok 100 maç olacak. Basketbol bizim hayatımız." değerlendirmesinde bulundu.



Ahmet Düverioğlu da takım olarak top paylaşımını çok iyi yaptıklarını belirterek, "Biz maça daha çok hazırdık. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. İyi top paylaştık takım olarak. En önemlisi savaştık." diye konuştu.



PASCUAL: İKİNCİ ÇEYREĞİN SONUNDA KAYBETTİK

Panathinaikos Superfoods Başantrenörü Xavi Pascual ise şunları söyledi:



"Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Çok net bir şekilde daha iyilerdi. İlk 7 dakika iyi oynadık daha sonra akılla oynamayı bıraktık, hücumda ve savunmada kötü kararlar aldık. Maçı ikinci çeyreğin sonunda kaybettik. Daha sonra savaşmaya çalıştık ama geri döndüremedik. Bu akşam çok kötüydük. Eski halimize dönmemiz gerekiyor."

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