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Beşiktaş: 76 - Bellona AGÜ: 82
BASKETBOL

Beşiktaş: 76 - Bellona AGÜ: 82

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. hafta maçında Bellona AGÜ, deplasmanda Beşiktaş'ı 82-76 yendi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 14:58:56 Güncelleme: 15:00:46

BEŞİKTAŞ: 76 - BELLONA AGÜ: 82

SALON: Beşiktaş Akatlar Arena
HAKEMLER: Tunçtan Durmuşhan, Ogün Cılız, Abdullah İlik

BEŞİKTAŞ: Harding 9, Zellous 19, Burcu Çiğil 2, Perovanovic 14, Stokes 16, Kübra Siyahdemir 11, Esra Erden Atacan 5, Meltem Avcı
BELLONA AGÜ: Wright 9, Gray 18, Dubljevic 19, Sanders 8, Wauters 20, Ayşegül Günay 3, Dila Aşkın 5

1. PERİYOT: 16-25
DEVRE: 34-43
3. PERİYOT: 57-58

5 FAUL: 38.07 Kübra Siyahdemir (Beşiktaş)

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