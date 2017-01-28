Beşiktaş: 76 - Bellona AGÜ: 82

BEŞİKTAŞ: 76 - BELLONA AGÜ: 82
SALON: Beşiktaş Akatlar Arena
HAKEMLER: Tunçtan Durmuşhan, Ogün Cılız, Abdullah İlik
BEŞİKTAŞ: Harding 9, Zellous 19, Burcu Çiğil 2, Perovanovic 14, Stokes 16, Kübra Siyahdemir 11, Esra Erden Atacan 5, Meltem Avcı
BELLONA AGÜ: Wright 9, Gray 18, Dubljevic 19, Sanders 8, Wauters 20, Ayşegül Günay 3, Dila Aşkın 5
1. PERİYOT: 16-25
DEVRE: 34-43
3. PERİYOT: 57-58
5 FAUL: 38.07 Kübra Siyahdemir (Beşiktaş)
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