Aydın Örs'ün ismi spor salonuna verilecek!

Eski bir sporcu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Eğitim Vadisi'nde yapılan ve kısa bir süre sonra hizmete girmesi planlanan bu kapalı spor salonunun adının Aydın Örs Spor Salonu olmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

A Milli Takım'la 32. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ülkemize gümüş madalya ve Avrupa Koraç Kupası'nı kazandırarak basketbolda Avrupa Kupası kazandıran ilk antrenör olarak tarihe geçen Aydın Örs isminin Türk spor tarihine altın harflerle yazdırdı.



Başkan İmamoğlu, "Bizlerin önemli bir görevi de başarılarıyla bu ülkenin adını dünyaya duyuran sporun kalkınmasını sağlayan bu insanları onurlandırmaktır. Onlar örnek insanlardır. Aydın hoca gençlerimizin örnek alacağı bir kişilik, bir sporcu" diye konuştu.







Aydın Örs ise bu incelikten dolayı Belediye Başkanı ve yönetimine teşekkür ederek, "Mekana adımın verilecek olması beni onurlandırdı" dedi.



İçinde çok amaçlı spor salonu olan kapalı basketbol salonunun bir katı da Yaşar Acar Fen Lisesi öğrenci yurdu olarak kullanılacak.