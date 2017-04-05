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05 NİSAN 2017
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Galatasaray Odeabank - Brose Bamberg
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Galatasaray Odeabank - Brose Bamberg maçı saat kaçta?

THY EuroLeague'in 30. hafasında Galatasaray Odeabank, Brose Baskets Bamberg'e konuk olacak. Peki Galatasaray Odeabank - Brose Bamberg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

05 Nisan 2017 Çarşamba, 09:51:46 Güncelleme: 10:26:09

Galatasaray Odeabank, THY EuroLeague'in 30. hafta karşılaşmasında Almanya deplasmanında Brose Bamberg ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Brose Bamberg önünde galip gelmek için mücadele verecek. Peki Galatasaray Odeabank - Brose Bamberg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberimizde...

GALATASARAY ODEABANK - BROSE BAMBERG MAÇI SAAT KAÇTA?

THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son haftasında Galatasaray Odeabank ile Brose Bamberg karşılaşacak. Galatasaray Odeabank - Brose Bamberg maçı 6 Nisan Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak. Bamberg kentindeki Brose Arena'da oynanacak maç TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Bu karşılaşma öncesi 10'ar galibiyet ile 19'ar yenilgileri bulunan iki takımdan Brose Bamberg 12. ve Galatasaray Odeabank ise 13. sırada yer alıyor.

STADYUM KONUMU

 

THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU

EUROLEAGUE PUAN DURUMU | 29.HAFTA
  TAKIMLAR O G Y A Y AV
1 Real Madrid (*) 29 22 7 2488 2273 215
2 CSKA Moskova (*) 29 21 8 2518 2269 249
3 Olympiakos (*) 29 19 10 2244 2131 113
4 Panathinaikos (*) 29 18 11 2182 2126 56
5 Saski Baskonia (*) 29 17 12 2366 2292 74
6 Anadolu Efes (*) 29 17 12 2392 2370 22
7 Fenerbahçe (*) 29 17 12 2198 2175 23
8 Kızılyıldız 29 16 13 2141 2118 23
9 Darüşşafaka Doğuş 29 15 14 2280 2291 -11
10 Zalgiris Kaunas 29 13 16 2266 2312 -46
11 Barcelona Lassa 29 12 17 2076 2174 -98
12 Brose Bamberg 29 10 19 2290 2320 -30
13 Galatasaray Odeabank 29 10 19 2261 2396 -135
14 Maccabi Tel Aviv 29 10 19 2272 2412 -140
15 EA7 Milano 29 8 21 2343 2515 -172
16 16. Unics Kazan 29 7 22 2197 2340 -143

30. HAFTA KARŞILAŞMALARI

6 NİSAN PERŞEMBE (YARIN)
20.45 Fenerbahçe-Barcelona Lassa
21.00 Brose Baskets Bamberg-Galatasaray Odeabank
21.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia-Zalgiris Kaunas



7 NİSAN CUMA
20.00 CSKA Moskova-Olympiakos
20.00 Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız
21.45 Olimpia Milano-UNICS Kazan
22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

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