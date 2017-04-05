Galatasaray Odeabank - Brose Bamberg maçı saat kaçta?

Galatasaray Odeabank, THY EuroLeague'in 30. hafta karşılaşmasında Almanya deplasmanında Brose Bamberg ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Brose Bamberg önünde galip gelmek için mücadele verecek. Peki Galatasaray Odeabank - Brose Bamberg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberimizde...
GALATASARAY ODEABANK - BROSE BAMBERG MAÇI SAAT KAÇTA?
THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son haftasında Galatasaray Odeabank ile Brose Bamberg karşılaşacak. Galatasaray Odeabank - Brose Bamberg maçı 6 Nisan Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak. Bamberg kentindeki Brose Arena'da oynanacak maç TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.
Bu karşılaşma öncesi 10'ar galibiyet ile 19'ar yenilgileri bulunan iki takımdan Brose Bamberg 12. ve Galatasaray Odeabank ise 13. sırada yer alıyor.
STADYUM KONUMU
THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU
|EUROLEAGUE PUAN DURUMU | 29.HAFTA
|TAKIMLAR
|O
|G
|Y
|A
|Y
|AV
|1
|Real Madrid (*)
|29
|22
|7
|2488
|2273
|215
|2
|CSKA Moskova (*)
|29
|21
|8
|2518
|2269
|249
|3
|Olympiakos (*)
|29
|19
|10
|2244
|2131
|113
|4
|Panathinaikos (*)
|29
|18
|11
|2182
|2126
|56
|5
|Saski Baskonia (*)
|29
|17
|12
|2366
|2292
|74
|6
|Anadolu Efes (*)
|29
|17
|12
|2392
|2370
|22
|7
|Fenerbahçe (*)
|29
|17
|12
|2198
|2175
|23
|8
|Kızılyıldız
|29
|16
|13
|2141
|2118
|23
|9
|Darüşşafaka Doğuş
|29
|15
|14
|2280
|2291
|-11
|10
|Zalgiris Kaunas
|29
|13
|16
|2266
|2312
|-46
|11
|Barcelona Lassa
|29
|12
|17
|2076
|2174
|-98
|12
|Brose Bamberg
|29
|10
|19
|2290
|2320
|-30
|13
|Galatasaray Odeabank
|29
|10
|19
|2261
|2396
|-135
|14
|Maccabi Tel Aviv
|29
|10
|19
|2272
|2412
|-140
|15
|EA7 Milano
|29
|8
|21
|2343
|2515
|-172
|16
|16. Unics Kazan
|29
|7
|22
|2197
|2340
|-143
30. HAFTA KARŞILAŞMALARI
6 NİSAN PERŞEMBE (YARIN)
20.45 Fenerbahçe-Barcelona Lassa
21.00 Brose Baskets Bamberg-Galatasaray Odeabank
21.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia-Zalgiris Kaunas
7 NİSAN CUMA
20.00 CSKA Moskova-Olympiakos
20.00 Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız
21.45 Olimpia Milano-UNICS Kazan
22.00 Real Madrid-Anadolu Efes