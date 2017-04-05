EuroBasket 2017 final etabı biletleri satışa çıktı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve D Grubu ile final etabı maçlarının İstanbul'da oynanacağı organizasyonda, final etabı biletlerinin satışa sunulduğu duyuruldu.

Şampiyonanın, Ülker Sports Arena'da yapılacak D Grubu maçlarının biletleri daha önce satışa çıkarılmıştı. Basketbolseverler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak final etabı biletlerini 67 liradan başlayan paket fiyatlarıyla Biletix'ten temin edebilecek.

EuroBasket 2017'de 9-17 Eylül tarihlerinde final aşamasına katılmaya hak kazanan 16 takım, tüm maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçlarında takımını takip etmek isteyen basketbolseverler, her tur için önceden yapacakları 80 lira ödeme ile de biletlerini garantiye alabilecek.

TÜRKOĞLU: HALKIMIZ, YALNIZ BIRAKMAYACAKTIR

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolseverlerin biletlere ilgi göstermelerini beklediğini kaydetti.

Açıklamada, Türkoğlu'nun, "EuroBasket 2017 organizasyonunda halkımızın oyuncularımızı yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Sporculuk hayatımda hep dolu tribünlere oynayan, taraftarlarımızın da desteğini her daim gören biri olmuştum. İnanıyorum ki EuroBasket 2017'de sporcularımız, halkımızdan aynı desteği görecektir." ifadelerine yer verildi.