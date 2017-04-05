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Bellona AGÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
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Bellona AGÜ: 69 - Yakın Doğu Üniversitesi: 73 | MAÇ SONUCU

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Bellona AGÜ'yü 73-69 yenerek şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 20:50:23 Güncelleme: 22:00:14

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi, pota altından bulduğu sayılarla 5. dakikayı 12-4 üstün geçti. Dış atışlarda da isabet sağlayan ve farkı açan konuk takım, ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi'nden Mc Bride'ın sayılarıyla başlayan ikinci periyotta savunmasını sertleştiren Bellona AGÜ, Şaziye İvegin Üner ve Ayşegül Günay'ın 3 sayılık basketleriyle farkın açılmasını önledi.

Karşılıklı basketlerle devam eden periyodun sonlarına doğru oyunun kontrolünü ele geçiren Bellona AGÜ, Mazic ve Gray'in sayılarıyla farkı 2'ye düşürdü ve soyunma odasına Yakın Doğu Üniversitesi'nin 39-37'lik üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seriyle giren Yakın Doğu Üniversitesi, 25. dakikayı 48-41 önde geçti. Konuk takım, Vandersloot'un bulduğu peş peşe basketlerle üçüncü çeyreği 58-52 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta Kayseri temsilcisi, Gray'in sayılarıyla farkı eritmesine rağmen Yakın Doğu Üniversitesi, mücadeleyi 73-69 kazandı. Müsabakanın rövanşı, 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'daki Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak ve kupanın sahibi belli olacak.

Öte yandan, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel de maçı protokol tribününden izledi.

BELLONA AGÜ: 69 - YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: 73

SALON: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
HAKEMLER: Jasmina Juras (Sırbistan), Jelena Tomic (Hırvatistan), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

BELLONA AGÜ: Wauters 10, Ayşegül Günay 5, Dubljevic 7, Gray 21, Lara Sanders 2, Wright 2, Mazic 17, Şaziye İvegin Üner 5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Eldebrink 4, Robinson 8, Holingsvorth 7, Mc Bride 19, Vandersloot 25, Leuchanka, Carson 5, Bahar Çağlar 2, Vajda 3

1. PERİYOT: 15-25
DEVRE: 37-39
3. PERİYOT: 52-58

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