EUROLEAGUE HABERLERİ
07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Daçka tarih yazdı!
BASKETBOL
Daçka tarih yazdı!
Anadolu Efes direnemedi
BASKETBOL
Anadolu Efes direnemedi
"En iyi 8 takımdan biriyiz"
BASKETBOL
"En iyi 8 takımdan biriyiz"
"Fenerbahçe için tur imkansız değil ama..."
BASKETBOL
"Fenerbahçe için tur imkansız değil ama..."
Başarırsın Darüşşafaka!
BASKETBOL
Başarırsın Darüşşafaka!
"Galatasaray'ı onurlandırmalıyım"
BASKETBOL
"Galatasaray'ı onurlandırmalıyım"
Obradovic için duygusal eşleşme
BASKETBOL
Obradovic için duygusal eşleşme
Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
BASKETBOL
Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
Hawks rahat nefes aldı
BASKETBOL
Hawks rahat nefes aldı
G.Saray galibiyetle veda etti
BASKETBOL
G.Saray galibiyetle veda etti
F.Bahçe'den kritik zafer!
BASKETBOL
F.Bahçe'den kritik zafer!
"Rakip kim olursa olsun..."
BASKETBOL
"Rakip kim olursa olsun..."
Banvit'in rakibi belli oldu!
BASKETBOL
Banvit'in rakibi belli oldu!
"Euroleague'i taraftarımıza armağan edeceğiz"
BASKETBOL
"Euroleague'i taraftarımıza armağan edeceğiz"
ÖNE ÇIKANLAR
Zeljko Obradovic Fenerbahçe Barcelona Lassa
BASKETBOL

Obradovic: Atışlarda yüzdemiz kötüydü

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasında Barcelona Lassa'yı uzatmada 68-65 yendikleri maçın son bölümündeki oyunlarıyla galibiyete uzandıklarını söyledi

06 Nisan 2017 Perşembe, 23:58:05 Güncelleme: 07 Nisan 2017 Cuma, 00:00:03

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, takımının antrenmanda gösterdiği performansı maça yansıtamadığından şikayet etti.

Son 3 gündür antrenmanlarda takımının çok iyi çalıştığını vurgulayan tecrübeli başantrenör, şunları kaydetti:

"Oyuncularıma antrenmandaki gibi oynamalarını söyledim. Bugün antrenmanda olanlarla sahadaki maç çok farklıydı. Özellikle hücumdan bahsetmek istiyorum. Çok fazla top kaybı yaptık. Toplam 17. Ribauntları domine ettik ama atışlarda yüzdemiz kötüydü. Maçın sonunu büyük istekle oynadığımız için kazanmayı başardık. Bundan dolayı oyuncularımı tebrik etmek istiyorum."

Play-off'ta saha ve seyirci avantajının eşleşecekleri rakiplerinde olacağını aktaran Obradovic, "Hücumumuzu play-off öncesi değiştirmemiz gerekiyor. Şu an rakibimizin kim olacağı belli değil ama ilk 2 maç deplasmanda olacak. Rakip kim olursa olsun hazırlanacağız. Bütün takımın sağlıklı olması çok önemli. Taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bize maçı kazanacak enerjiyi verdiler." şeklinde konuştu.

Takımı bütün maçları kazanmak için kurduklarını anlatan Obradovic, "İsteğimiz hep birinci olmaktır ama bunu tahmin edemezsiniz. Ne desek yalan olur. Önemli şeyler başarmak için bu takımı kurduk. Sezon sonu durumumuzu değerlendireceğiz ama buna daha çok var. Büyük, küçük detayları sonra konuşacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

BARTZOKAS: BOGDANOVIC'İ TUTAMADIK
Barcelona Lassa Başantrenörü Georgios Bartzokas, iyi oynamalarına rağmen son bölümde Bogdan Bogdanovic'i tutamadıkları için maçı kaybettiklerini dile getirdi.

Başa baş giden bir maç oynadıklarını vurgulayan Yunan başantrenör, "Bizim için her maç önemli. Çok iyi oynadık. Kontrol bizdeydi. Hücumda çok iyiydik. Sabırsız oynadığımız anlarda top kayıplarımız oldu. Son bölümde Bogdanovic'i tutamadık. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Şunu söylemem lazım, bir şikayet değil ama 45 dakika boyunca sadece 5 serbest atış kullandık. En son izlenen pozisyonda top Fenerbahçe'ye verildi ama bizdeydi." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri belli oldu
BASKETBOL

Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
Fenerbahçe: 68 - Barcelona: 65
BASKETBOL

F.Bahçe'den kritik zafer!
UEFA'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza gelecek mi?
FUTBOL

FLAŞ! G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza gelecek mi?
Fernandao'nun sağlık durumu
FUTBOL

Fernandao'nun sağlık durumu