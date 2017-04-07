Obradovic: Atışlarda yüzdemiz kötüydü

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, takımının antrenmanda gösterdiği performansı maça yansıtamadığından şikayet etti.



Son 3 gündür antrenmanlarda takımının çok iyi çalıştığını vurgulayan tecrübeli başantrenör, şunları kaydetti:



"Oyuncularıma antrenmandaki gibi oynamalarını söyledim. Bugün antrenmanda olanlarla sahadaki maç çok farklıydı. Özellikle hücumdan bahsetmek istiyorum. Çok fazla top kaybı yaptık. Toplam 17. Ribauntları domine ettik ama atışlarda yüzdemiz kötüydü. Maçın sonunu büyük istekle oynadığımız için kazanmayı başardık. Bundan dolayı oyuncularımı tebrik etmek istiyorum."



Play-off'ta saha ve seyirci avantajının eşleşecekleri rakiplerinde olacağını aktaran Obradovic, "Hücumumuzu play-off öncesi değiştirmemiz gerekiyor. Şu an rakibimizin kim olacağı belli değil ama ilk 2 maç deplasmanda olacak. Rakip kim olursa olsun hazırlanacağız. Bütün takımın sağlıklı olması çok önemli. Taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bize maçı kazanacak enerjiyi verdiler." şeklinde konuştu.



Takımı bütün maçları kazanmak için kurduklarını anlatan Obradovic, "İsteğimiz hep birinci olmaktır ama bunu tahmin edemezsiniz. Ne desek yalan olur. Önemli şeyler başarmak için bu takımı kurduk. Sezon sonu durumumuzu değerlendireceğiz ama buna daha çok var. Büyük, küçük detayları sonra konuşacağız." diyerek sözlerini tamamladı.



BARTZOKAS: BOGDANOVIC'İ TUTAMADIK

Barcelona Lassa Başantrenörü Georgios Bartzokas, iyi oynamalarına rağmen son bölümde Bogdan Bogdanovic'i tutamadıkları için maçı kaybettiklerini dile getirdi.



Başa baş giden bir maç oynadıklarını vurgulayan Yunan başantrenör, "Bizim için her maç önemli. Çok iyi oynadık. Kontrol bizdeydi. Hücumda çok iyiydik. Sabırsız oynadığımız anlarda top kayıplarımız oldu. Son bölümde Bogdanovic'i tutamadık. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Şunu söylemem lazım, bir şikayet değil ama 45 dakika boyunca sadece 5 serbest atış kullandık. En son izlenen pozisyonda top Fenerbahçe'ye verildi ama bizdeydi." ifadelerini kullandı.

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