Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri belli oldu

Turkish Airlines Euroleague'de Zalgiris Kaunas'ın son hafta maçında deplasmanda Baskonia'yı yenmesiyle birlikte son 8 eşleşmeleri de belli olmuş oldu.

SON 8 EŞLEŞMELERİ:



Olympiakos-Anadolu Efes



Real Madrid ve CSKA Moskova rakiplerini bekliyor: (Darüşşafaka Doğuş - Kızılyıldız, Baskonia)

Darüşşafaka Doğuş bugün Kızılyıldız MTS'yi yenerse grubu lider tamamlayan Real Madrid'in rakibi olacak. Ancak Kızılyıldız kazanırsa, Baskonia ikili ve üçlü averajda en altta kaldığı için Real Madrid'in rakibi olacak. Bu durumda Kızılyıldız, CSKA Moskova ile eşleşecek.



DAÇKA TARİHİ MAÇ OYNAYACAK

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımı ile karşılaşacak. Haftaya Kızılyıldız MTS'nin 1 galibiyet gerisinde 9. sırada giren Darüşşafaka Doğuş, Sırp ekibini yenerek tarihinde ilk kez play-off'a kalmayı hedefliyor.

Yeşil-siyahlılar, ligde geride kalan 29 haftada aldığı 15 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 9. sırada bulunurken, Kızılyıldız MTS 16 galibiyet ile 8. sırada yer alıyor.

Darüşşafaka Doğuş, Sırp ekibini yenerse rakibine ikili averajda üstünlük sağlayacağı için tarihinde ilk kez play-off'a kalacak. Bu maçın galibi play-off'ta normal sezonu lider bitiren Real Madrid'in rakibi olacak.