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Hawks rahat nefes aldı

Milli oyuncu Ersan İlyasova'nın takımı Atlanta Hawks, ağırladığı Boston Celtics'i 7 sayı farkla yenerek konferansında 5'inci sıraya yükseldi

07 Nisan 2017 Cuma, 11:48:41 Güncelleme: 11:59:13

NBA'de Atlanta Hawks, konuk ettiği Boston Celtics'i 123-116 mağlup ederek play-off'a kalmak için önemli bir avantaj yakaladı.

NBA'de 6 karşılaşma oynandı. Doğu Konferansı'nda üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Atlanta Hawks, ilk yarıda attığı 71 sayının yardımıyla Philips Arena'da ağırladığı Boston Celtics'i 123-116 yendi.

Konferansında 40 galibiyetle 5'inci sıraya yükselerek play-off şansını artıran Hawks'ta Paul Millsap 26 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı. Tim Hardaway 23, Taurean Prince 20, Dennis Schroder 18 sayıyla skora destek verirken, mücadeleye ilk 5'te başlayan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 7 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

Konferansında 2'nci sırada yer alan Celtics'te Isaiah Thomas 35, Jae Crowder 24, Marcus Smart 18, Avery Bradley ise 17 sayıyla mücadele etti.

Pacers umudunu sürdürdü

Indiana Pacers, evinde konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 104-89'luk skorla geçerek Doğu Konferansı'nda 8'inci sıraya çıktı ve play-off'a kalma umutlarını sürdürdü.

39 galibiyetli Pacers'ta Paul George 23 sayı ve 10 ribaunt, Thaddeus Young ise 12 sayı ve 11 ribauntla double-double yaparken, Jeff Teague ise 15 sayı ve 7 asist üretti.

Sezonun 39. mağlubiyetini alan 6'ncı sıradaki Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Mirza Teletovic ise 15 sayılık performans sergiledi.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR:

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 104-89

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 115-107

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 90-102

New York Knicks-Washington Wizards: 103-106

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 123-116

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 105-98

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