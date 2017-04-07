Darüşşafaka Doğuş - Kızılyıldız MTS maçı saat kaçta başlayacak

Darüşşafaka Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımı ile karşılaşacak.Haftaya Kızılyıldız MTS'nin 1 galibiyet gerisinde 9. sırada giren Darüşşafaka Doğuş, Sırp ekibini yenerek tarihinde ilk kez play-off'a kalmayı hedefliyor. Peki Darüşşafaka Doğuş - Kızılyıldız MTS basketol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda başlayacak?

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ - KIZILYILDIZ MTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

THY Avrupa Ligi'nin son hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Doğuş'un konuğu Kızılyıldız MTS olacak. Zorlu mücadelede Darüşşafaka'da tek hedef galibiyet. Darüşşafaka Doğuş galip gelmesi halinde tarihinde ilk kez play-off'lara kalacak. Yine Darüşşafaka Doğuş'un galibiyetiyle Avrupa'da 3 Türk takımı ilk kez aynı an da çeyrek finalde olmayı başaracak. Darüşşafaka Doğuş ile Kızılyıldız 7 Nisan (Bugün) saat 20.00'da Volkswagen Arena spor kompleksinde karşılaşacak.

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ'UN KARNESİ

Darüşşafaka Doğuş THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 29 karşılaşmada 15 galibiyet alırken 14 maçtan da boynu bükük ayrıldı. Darüşşafaka, Kızılyıldız'ı alt etmeyi başarırsa rakibinin üstüne çıkarar 8. sıraya yerleşecek ve play-off'lara kalacak.

KIZILYILDIZ'IN KARNESİ

Kızılyıdız MTS Erkek Basketbol takımı THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 29 karşılaşmanın 16'sını kazandı, 13 maçtan ise eli boş ayrıldı.

RAKİP REAL MADRİD

Darüşşafaka, Kızılyıldız'ı mağlup ederse play-off'ta rakibi Real Madrid olacak. Olası bir Kızılyıldız galibiyetinde ise Real Madrid ile Baskonia, Kızılyıldız ile CSKA Moskova eşleşecek. Darüşşafaka ilk maçta rakibi Kızılyıldız MTS'yi 73-70'lik skorla mağlup etmişti.

ÖMER ONAN: DÖRTLÜ FİNALDE 3 TÜRK TAKIMI OLSUN

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, THY Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımın da Dörtlü Final oynayabileceğini söyledi.

Ömer Onan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde son hafta öncesi değerlendirmede bulundu.

Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten sonra Darüşşafaka Doğuş'un da play-off'a kalacağına inandığını aktaran Onan, şöyle konuştu:

"3 Türk takımının çeyrek final oynayabilme şansı çok heyecan verici bir durum. Bu 3 takımımız da play-off oynarsa Türk basketbolu için büyük mutluluk olur. Böylece 3 Türk takımının da Dörtlü Final oynama şansı olabilir. Son hafta biraz stresli geçecek. Fenerbahçe ve Anadolu Efes, 4 ila 7 arasında yer alacak. Darüşşafaka Doğuş'ta kazanır ve ilk 8'de yer alırsa çok iyi olur. Son haftayı merakla bekliyoruz."

Ömer Onan, THY Avrupa Ligi'nde 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de bir Türk takımının galip gelebileceğini dile getirdi.

İstanbul'daki Dörtlü Final için heyecanlı olduklarını anlatan Onan, "Dörtlü Final'de 3 takımımız olsun. Gönül bunu istiyor. Niye olmasın, niye başka takımlara bırakalım ki? Bir değil 3 Türk takımı olsun. Ne kadar fazla Türk takımı olursa şampiyonluk için o kadar avantajlı oluruz. Dörtlü Final'in Türk seyircisinin önünde olması da takımlarımızın şanslarını artıracaktır. Play-off'lar 5 maç üzerinden eleme usulü oynanıyor. Hiçbir şey belli olmaz. Saha avantajı olması önemli değil." şeklinde konuştu.

PUAN DURUMU