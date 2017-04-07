Darüşşafaka Doğuş: 78 - Kızılyıldız: 62

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: 78 - KIZILYILDIZ MTS: 62

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Miguel Perez Perez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Seffi Shemmesh (İsrail)



DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: Wilbekin 16, Wanamaker 22, Clyburn 10, Moerman 5, Zizic 11, Harangody, Bertans 5, Furkan Aldemir, Birkan Batuk 3, Anderson 6, Okben Ulubay, Mehmet Yağmur

KIZILYILDIZ MTS: Jenkins 12, Lazic 2, Dangubic 9, Mitrovic 2, Kuzmic 14, Bjelica 1, Simonovic 10, Wolters 3, Thompson 4, Guduric 5



1. PERİYOT: 25-14

DEVRE: 43-32

3. PERİYOT: 55-49



Böylece normal sezonu 16 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 8. sırada tamamlayan yeşil-siyahlı takım, play-offa yükseldi.



Tarihinde ilk kez play-offa kalarak büyük bir başarıya imza atan Darüşşafaka Doğuş, Dörtlü Finale yükselebilmek için normal sezonu lider tamamlayan İspanyanın Real Madrid ekibi ile karşılaşacak.



Karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş, sergilediği baskılı mücadeleyle 3. dakikada 10-0 öne geçti. Yaptığı etkili savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker, Clyburn ve Moerman ile skor bulmaya devam etti ve ilk periyodu 25-14 üstün bitirdi.



İkinci periyoda da iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş, hücumda zorlanan rakibi karşısında Clyburn, Wanamaker ve Zizic ile ürettiği basketlerle 14. dakikada farkı 16 sayıya (34-18) çıkardı. Sırp ekibi, Simonovic ve Dangubicin sayılarıyla farkı eritmeye çalışırken, üç sayı çizgisinin gerisinden Wilbekin ile üst üste basketler bulan ev sahibi takım, soyunma odasına da 43-32 önde gitti.



Maçın üçüncü periyodunda yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ve savunmada da zorlanan Darüşşafaka Doğuş karşısında Jenkins, Kuzmic ve Wolters ile skor bulan Kızılyıldız MTS, 29. dakikada farkı 3 sayıya (52-49) indirdi. Ev sahibi takım, Bertansın son dakikadaki sayılarıyla final periyoduna da 55-49 üstün girdi.



Son çeyreğin ilk bölümünde Anderson ve Birkan Batuk ile dış atışlardan, Zizic ve Wanamaker ile de boyalı alandan sayı üreten Darüşşafaka Doğuş, 35. dakikada skoru 66-55 yaptı. Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında kontrolü tamamen ele geçiren Darüşşafaka Doğuş, müsabakadan 78-62 galip ayrılarak adını play-offa yazdırdı.



FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlunun da izlediği karşılaşmadan sonra Darüşşafaka Doğuşlu oyuncular büyük sevinç yaşadı. Yeşil-siyahlı ekibin teknik heyet ve oyuncuları, saha içinde birbirlerine sarılarak play-offa yükselmeyi kutladı.



Bu arada Kızılyıldız MTSnin karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 16 şutun sadece birini sayıya çevirmesi dikkati çekti. Darüşşafaka Doğuş ise dış atışlardaki 30 şutun 10unda isabet sağladı.