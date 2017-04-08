EUROLEAGUE HABERLERİ
08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Daçka tarih yazdı!
BASKETBOL
Daçka tarih yazdı!
Anadolu Efes direnemedi
BASKETBOL
Anadolu Efes direnemedi
"En iyi 8 takımdan biriyiz"
BASKETBOL
"En iyi 8 takımdan biriyiz"
"Fenerbahçe için tur imkansız değil ama..."
BASKETBOL
"Fenerbahçe için tur imkansız değil ama..."
Başarırsın Darüşşafaka!
BASKETBOL
Başarırsın Darüşşafaka!
"Galatasaray'ı onurlandırmalıyım"
BASKETBOL
"Galatasaray'ı onurlandırmalıyım"
Obradovic için duygusal eşleşme
BASKETBOL
Obradovic için duygusal eşleşme
Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
BASKETBOL
Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
Hawks rahat nefes aldı
BASKETBOL
Hawks rahat nefes aldı
G.Saray galibiyetle veda etti
BASKETBOL
G.Saray galibiyetle veda etti
F.Bahçe'den kritik zafer!
BASKETBOL
F.Bahçe'den kritik zafer!
"Rakip kim olursa olsun..."
BASKETBOL
"Rakip kim olursa olsun..."
Banvit'in rakibi belli oldu!
BASKETBOL
Banvit'in rakibi belli oldu!
"Euroleague'i taraftarımıza armağan edeceğiz"
BASKETBOL
"Euroleague'i taraftarımıza armağan edeceğiz"
ÖNE ÇIKANLAR
Real Madrid: 97 - Anadolu Efes: 80
BASKETBOL

Real Madrid: 97 - Anadolu Efes: 80

Basketbol THY Avrupa Liginin 30. ve son hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol temsilcisi Real Madride 97-80 mağlup oldu

07 Nisan 2017 Cuma, 23:51:55 Güncelleme: 08 Nisan 2017 Cumartesi, 00:27:28

REAL MADRİD: 97 - ANADOLU EFES: 80

SALON: Wizink Center
HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Petri Mantyla (Finlandiya)

REAL MADRİD: Randolph 9, Fernandez 2, Ayon 8, Llull 4, Taylor 2, Draper 16, Nocioni 5, Doncic 8, Reyes 6, Carroll 29, Hunter 1, Thompkins 7
ANADOLU EFES: Granger 3, Doğuş Balbay 4, Cedi Osman, Brown 14, Dunston 15, Thomas 12, Honeycutt 11, Heurtel 13, Paul 8

1. PERİYOT: 16-21
DEVRE: 37-36
3. PERİYOT: 62-60

Bu sonuçla Anadolu Efes, 13. mağlubiyetini yaşayarak ligi 6. sırada tamamladı. Real Madrid ise 23 galibiyet ve 7 mağlubiyetle organizasyonun normal sezonunu lider bitirdi.

Play-offta Anadolu Efes, Yunanistanın Olympiakos takımı ile mücadele edecek. Real Madrid ise Darüşşafaka Doğuş ile Dörtlü Finale kalmak için kozlarını paylaşacak.

Real Madrid, ilk periyodunu 21-16 geride tamamladığı karşılaşmada, soyunma odasına 37-36 önde gitti.

Üçüncü çeyreği 62-60 üstün geçen eflatun-beyazlılar, final periyodunda farkı açarak karşılaşmadan 97-80 galip ayrıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kalbimdeki Deniz 24. bölümünde Fikriye ortalığı karıştırıyor
TELEVİZYON

Fikriye ortalığı karıştırıyor
Ahmet Nur Çebi: Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum ancak Beşiktaş'ta yöneticiyim
FUTBOL

"Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
Beyaz Saray'dan Suriye saldırısıyla ilgili açıklama
DÜNYA

Beyaz Saray: Net bir mesaj verdik
Ünlülerin askerlik fotoğrafları
ŞİPŞAK

Ünlü şarkıcı paylaştı: Biz de 18 ay yaptık