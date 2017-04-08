Real Madrid: 97 - Anadolu Efes: 80

REAL MADRİD: 97 - ANADOLU EFES: 80

SALON: Wizink Center

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Petri Mantyla (Finlandiya)



REAL MADRİD: Randolph 9, Fernandez 2, Ayon 8, Llull 4, Taylor 2, Draper 16, Nocioni 5, Doncic 8, Reyes 6, Carroll 29, Hunter 1, Thompkins 7

ANADOLU EFES: Granger 3, Doğuş Balbay 4, Cedi Osman, Brown 14, Dunston 15, Thomas 12, Honeycutt 11, Heurtel 13, Paul 8



1. PERİYOT: 16-21

DEVRE: 37-36

3. PERİYOT: 62-60



Bu sonuçla Anadolu Efes, 13. mağlubiyetini yaşayarak ligi 6. sırada tamamladı. Real Madrid ise 23 galibiyet ve 7 mağlubiyetle organizasyonun normal sezonunu lider bitirdi.



Play-offta Anadolu Efes, Yunanistanın Olympiakos takımı ile mücadele edecek. Real Madrid ise Darüşşafaka Doğuş ile Dörtlü Finale kalmak için kozlarını paylaşacak.



Real Madrid, ilk periyodunu 21-16 geride tamamladığı karşılaşmada, soyunma odasına 37-36 önde gitti.



Üçüncü çeyreği 62-60 üstün geçen eflatun-beyazlılar, final periyodunda farkı açarak karşılaşmadan 97-80 galip ayrıldı.