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Haftanın MVP'si Latavious Williams

Rusya ekibi UNICS Kazan'ın basketbolcusu Williams, THY Avrupa Ligi'nde 30. haftanın en değerli oyuncusu seçildi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:40:50 Güncelleme: 15:42:57

THY Avrupa Ligi'nde Rusya ekibi UNICS Kazan'ın basketbolcusu Latavious Williams, 30. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, UNICS Kazan'ın deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'ı 91-68 yendiği maçta 34 verimlilik puanıyla oynayan Latavious Williams, normal sezonun son haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 20 sayı, 1 asist, 12 ribauntla tamamlayan ABD'li forvet, iki sayılık atışlarda 9'da 8, serbest atışlarda ise 4'te 4 isabetle oynadı.

CSKA Moskova'dan Nando de Colo, 31 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. Fransız basketbolcu, Yunan temsilcisi Olympiakos'u 90-86 yendikleri maçta 23 sayı, 2 ribaunt ve 6 asistlik performans sergiledi.

Real Madrid'in ABD'li basketbolcusu Jaycee Carroll ise 29 verimlilik puanı ile üçüncü sırayı aldı. 33 yaşındaki oyuncu, takımının Anadolu Efes'i 97-80 yendiği maçı 29 sayı ve 2 asistle tamamladı.

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