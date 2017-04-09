STBL HABERLERİ
09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Kapadokya'da yıldız isim de yaralandı!
BASKETBOL
Kapadokya'da yıldız isim de yaralandı!
Bogdanovic uçurdu!
BASKETBOL
Bogdanovic uçurdu!
Galatasaray evinde kazandı!
BASKETBOL
Galatasaray evinde kazandı!
Büyük tartışma! "Oğlum sen çöpsün!"
BASKETBOL
Büyük tartışma! "Oğlum sen çöpsün!"
Aslan deplasmanda güldü!
BASKETBOL
Aslan deplasmanda güldü!
Yaşamını yitirdi!
BASKETBOL
Yaşamını yitirdi!
Lillard coştu! 59 sayı...
BASKETBOL
Lillard coştu! 59 sayı...
Trabzon, Antep'ten çıkamadı!
BASKETBOL
Trabzon, Antep'ten çıkamadı!
Derbi Beşiktaş'ın!
BASKETBOL
Derbi Beşiktaş'ın!
Beşiktaş uzatmada güldü!
BASKETBOL
Beşiktaş uzatmada güldü!
Beşiktaş'tan farklı tarife!
BASKETBOL
Beşiktaş'tan farklı tarife!
Osmaniye evinde kayıp
BASKETBOL
Osmaniye evinde kayıp
F.Bahçe zorlanmadı
BASKETBOL
F.Bahçe zorlanmadı
Mersin rahat kazandı
BASKETBOL
Mersin rahat kazandı
ÖNE ÇIKANLAR
Banvit-Fenerbahçe
BASKETBOL

Banvit-Fenerbahçe: 75-86 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Banviti 86-75 yendi

09 Nisan 2017 Pazar, 18:19:34 Güncelleme: 18:21:48

Banvit-Fenerbahçe: 75-86

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen

Banvit: Theodore 7, Chappell 10, Muric 10, Orelik 29, Vidmar 14, Kulig 2, Tolga Geçim 3, Merthan Mutlu, Furkan Korkmaz

Fenerbahçe: Sloukas 5, Bogdanovic 18, Kalinic 4, Datome 13, Vesely 11, Udoh 16, Melih Mahmutoğlu 9, Ali Muhammed 10

1. Periyot: 15-20

Devre: 28-46

3. Periyot: 55-62

Beş faulle çıkanlar: 35.26 Kalinic, 37.37 Vesely (Fenerbahçe)

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Banviti 86-75 yendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Banvit; Muric ve Orelikin skorer oyunuyla 4. dakikayı 14-7 önde geçti. Savunma sertliğini artıran ve hem içeriden hem de dışarıdan basketler bulan Fenerbahçe, yakaladığı 7-0lık seriyle 7. dakikada eşitliği sağladı: 14-14. Periyot sonunda rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda hızlı giren misafir takım, hücumda Udoh, Ali Muhammed ve Bogdonovic ile etkili oldu. Sarı-lacivertliler, Datome ve Kalinicin de skor katkısıyla 14. dakikayı 27-20 önde geçti. Oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, 8-0lık seri yakalayarak 16. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 20-36. Pota altında Vesely ile üç sayı çizgisinin gerisinden de Bogdanovic ile etkili olan Fenerbahçe, kötü savunma yapan Banvit karşısında soyunma odasına 18 sayılık farkla, (46-28) üstün gitti.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Banvit; Muric, Chappell ve Orelik ile bulduğu sayılarla 23. dakikada farkı 12 sayıya düşürdü: 38-50. Ev sahibi ekip, üstün oyununu pota altında Vidmar ile sürdürse de, Fenerbahçe son çeyreğe 62-55 önde girdi.

Mücadelenin son periyodunda da oyun kontrolünü sürdüren Fenerbahçe, 35. dakikasını 72-62 önde bitirdiği maçtan 86-75 galip ayrıldı.

Banvitte Orelik attığı 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçede Bogdanovic 18, Udoh 16, Datome 13 sayı kaydetti.

Bu arada, Banvit oyuncuları sahaya, Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz yazılı pankartla çıktı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe - Akhisar Belediyespor | CANLI YAYIN
FUTBOL

11'ler belli oldu!
Zayıflayan ünlüler
ŞİPŞAK

Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
Hadise: Evlilik istemiyorum
FİSKOS

"Ben daha kalçalı bir kadın olduğum için..."