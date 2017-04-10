Westbrook, Robertson'ın rekorunu kırdı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, all-star oyun kurucusu Russell Westbrook'un, 3 sayı çizgisinin bir hayli uzağından attığı son saniye basketiyle Denver Nuggets deplasmanından 106-105 galip ayrıldı.

Maçı 50 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle tamamlayan Westbrook, bu sezon 42'nci, kariyerinin 79'uncu "triple double"ına imza attı. 28 yaşındaki basketbolcu böylece Oscar Robertson'ın 55 yıldır elinde tuttuğu bir sezonda en fazla "triple double" yapan oyuncu unvanını ele geçirdi.

Nuggets'ta Danio Gallinari'nin 34 sayı, 10 ribaunt, Nikola Jokic'in 23 sayı, 6 ribaunt ve Wilson Chandler'ın 17 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

HARDEN VE JAMES'TEN 'TRIPLE DOUBLE'

Westbrook'un yanı sıra James Harden ve LeBron James de aynı gün içinde üç istatistikte çift hanelere ulaşmayı başardı. Harden, takımı Houston Rockets'ın deplasmanda Sacramento Kings'i 135-128 yendiği maçtaki 35 sayı, 15 asist, 11 ribauntluk performansıyla bu sezon 21'inci, kariyerinin 30'uncu "triple double"ını yaptı.

Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu James ise Atlanta Hawks'a, uzatma sonunda 126-125 kaybettikleri karşılaşmada 32 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle oynadı. James böylece bu sezon 13'üncü, kariyerinin 55'inci "triple double"ına imza attı.

Hawks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova da kenardan oyuna girdiği maçı, 6 sayı ve 8 ribauntla bitirdi.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

New York Knicks-Toronto Raptors: 97-110

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 126-125 (uzatmada)

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 105-106

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 124-111

Sacramento Kings-Houston Rockets: 128-135

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 90-103

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 110-109

WESTBROOK TARİHTEKİ YERİNİ ALDI

NBA'de Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, 42 kez üç istatistikle çift hanelere ulaşarak bir sezonda en fazla "triple double" yapan oyuncu oldu.

Thunder'ın all-star oyun kurucusu Westbrook, Denver Nuggets karşısındaki 50 sayı, 16 ribaunt, 10 asistlik performansıyla adını NBA tarihine yazdırdı.

Bu sezon çıktığı 80'inci maçta 42'nci kez üç istatistikle çift hanelere ulaşan Westbrook, efsanevi basketbolcu Oscar Robertson'ın 1961-62 sezonunda kırdığı, bir sezonda en fazla "triple double" yapan NBA oyuncusu rekorunun yeni sahibi oldu.

Westbrook'un, 2016-17 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) ödülü için yarışacağı Houston Rocketslı James Harden ise bu sezonki "triple double" sayısını 21'e çıkardı ve listenin 8. basamağına yükseldi.

Bir NBA sezonunda en fazla "triple double" yapan oyuncular listesi şöyle:

Oyuncu Sezon Triple double sayısı

1 Russell Westbrook 2016-17 42

2 Oscar Robertson 1961-62 41

3 Wilt Chamberlain 1973-74 31

4 Oscar Robertson 1960-61 26

Oscar Robertson 1963-64 26

6 Oscar Robertson 1964-65 22

Wilt Chamberlain 1966-67 22

8 James Harden 2016-17 21

9 Oscar Robertson 1962-63 20

10 Magic Johnson 1981-82 18

TÜM ZAMANLAR LİSTESİNDE 4.'LÜĞE YERLEŞTİ

Maç başına 31,9 sayı, 10,7 ribaunt, 10,4 asist üreterek Robertson'dan sonra, bir sezonu "triple double" ortalamayla tamamlayan 2'nci NBA oyuncusu olmayı garantileyen Westbrook, tüm zamanlar listesinde de 4. sıraya yerleşti. Toplam "triple double" sayısını 79'a çıkaran 28 yaşındaki basketbolcu, sezon öncesi arkasında yer aldığı Fat Lever, LeBron James ve Larry Bird'in ardından listenin 4. sırasında bulunan Wilt Chamberlain'i de geçti. All-Star oyun kurucu, gözünü, 107 "triple double"la üstünde bulunan Jason Kidd'e dikti.

NBA tarihinde en fazla "triple double"a imza atan basketbolcular şöyle sıralandı:

1. Oscar Robertson - 181

2. Magic Johnson - 138

3. Jason Kidd - 107

4. Russell Westbrook - 79 (Hala oynuyor)

5. Wilt Chamberlain - 78

6. Larry Bird - 59

7. LeBron James - 55 (Hala oynuyor)

8. Fat Lever - 43

9. Bob Cousy - 33

10. John Havlicek - 31

3 KEZ 50 SAYILIK TRIPLE DOUBLE'A İMZA ATTI

ABD'li basketbolcu, 28 Ekim'de Phoenix Suns (51 sayı, 13 ribaunt, 10 asist) ve 29 Mart'ta Orlando Magic'e karşı (57 sayı, 13 ribaunt, 11 asist) sergilediği performanstan sonra Nuggets karşılaşmasında da 3'üncü defa 50 sayı barajını geçerek "triple double" yaptı. Sezonun bitimine 2 maç kala 50 sayı barajını 4 kez aşan, 40 sayı barajını da 18 defa geçen Westbrook böylece bir sezonda en fazla 50 sayılık "triple double"a imza atan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Bir NBA sezonunda en fazla 50 sayılık "triple double" yapan oyuncular şöyle:

1. Russell Westbrook (2016-17): 3

2. Elgin Baylor (1961-62 ve 1962-63): 2

Wilt Chamberlain (1962-63 ve 1967-68): 2

James Harden (2016-17): 2

5. Richie Guerin (1961-62): 1

Kerim Abdülcabbar (1974-75): 1