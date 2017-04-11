Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Ankara'yı temsil eden tek takım olan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in ligden düşmesi kesinleşti.

Ligin 25. haftası geride kalırken, sezonun şu ana kadarki bölümünde elde ettiği iki galibiyet ve 27 puanla son sırasında bulunan başkent ekibi, normal sezonun bitmesine 5 hafta kala bir alt lige düştü.

Sezona yaşadığı maddi sıkıntılarla başlayan ve ilk yarıyı galibiyet alamadan tamamlayan Ankara temsilcisi, 10 haftası tamamlanan ikinci devrede ise sadece iki kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligin 25. haftasında kümede kalabilmek için yarıştığı iki takımdan Best Balıkesir'e konuk olan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, sahadan 86-73'lük sonuçla mağlup ayrıldı ve ikili averajda rakibinin gerisinde kaldı. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma da 82-69 Best Balıkesir'in üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

"SONUÇ KAÇINILMAZDI"

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Can Sevim, sezon başından beri sıkıntılardan bahsettiklerini belirterek, "Ligde kalmamız sürpriz olurdu." dedi.

Sevim, yaptığı açıklamada, sezon başında bazı sorunlar yaşandığını ve takım kurmakta çok geç kaldıklarını hatırlatarak, "Çok dar bir rotasyonla oynadık. Hatta rotasyonumuz yoktu bile diyebiliriz. Türk oyuncuların tecrübesizliği, yabancı oyuncuların da lig seviyesinin çok altında olması nedeniyle sonuç kaçınılmazdı." diye konuştu.

Ligde alınan iki galibiyetin ve kıl payı yenildikleri maçların bir şeyleri yapmaya çalıştıklarının en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Sevim, "Hepimiz açısından gerçekten zor bir sınavdı. Her takımın yabancı oyuncusu var. Biz de yabancı oyuncularla kurulu bir beş ile sahada yer aldık ancak oyuncu kalitesi aynı havuzdan değildi. Oyuncu bütçemiz, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden düşen Final Gençlik'ten azdı. Böyle bütçeyle sahada olmak hele ki böyle kaliteli bir ligde oynamak çok zor. Yine de tüm oyuncular, kapasiteleri kadar katkı yapmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.