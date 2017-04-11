STBL HABERLERİ
11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
"Ligde kalmamız sürpriz olurdu"
BASKETBOL
"Ligde kalmamız sürpriz olurdu"
Celtics liderliğe yükseldi
BASKETBOL
Celtics liderliğe yükseldi
Karşıyaka'nın 100'ü güldü!
BASKETBOL
Karşıyaka'nın 100'ü güldü!
Flaş açıklama: "Galatasaray'dan ayrılmayı..."
BASKETBOL
Flaş açıklama: "Galatasaray'dan ayrılmayı..."
Daçka farklı galip!
BASKETBOL
Daçka farklı galip!
Westbrook, Robertson'ın rekorunu kırdı
BASKETBOL
Westbrook, Robertson'ın rekorunu kırdı
Kapadokya'da yıldız isim de yaralandı!
BASKETBOL
Kapadokya'da yıldız isim de yaralandı!
Bogdanovic uçurdu!
BASKETBOL
Bogdanovic uçurdu!
Galatasaray evinde kazandı!
BASKETBOL
Galatasaray evinde kazandı!
Büyük tartışma! "Oğlum sen çöpsün!"
BASKETBOL
Büyük tartışma! "Oğlum sen çöpsün!"
Aslan deplasmanda güldü!
BASKETBOL
Aslan deplasmanda güldü!
Yaşamını yitirdi!
BASKETBOL
Yaşamını yitirdi!
Lillard coştu! 59 sayı...
BASKETBOL
Lillard coştu! 59 sayı...
Trabzon, Antep'ten çıkamadı!
BASKETBOL
Trabzon, Antep'ten çıkamadı!
ÖNE ÇIKANLAR
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler
BASKETBOL

"Ligde kalmamız sürpriz olurdu"

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, normal sezonun bitimine 5 hafta kala lige veda etti

11 Nisan 2017 Salı, 17:08:55 Güncelleme: 17:11:14

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Ankara'yı temsil eden tek takım olan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in ligden düşmesi kesinleşti.

Ligin 25. haftası geride kalırken, sezonun şu ana kadarki bölümünde elde ettiği iki galibiyet ve 27 puanla son sırasında bulunan başkent ekibi, normal sezonun bitmesine 5 hafta kala bir alt lige düştü.

Sezona yaşadığı maddi sıkıntılarla başlayan ve ilk yarıyı galibiyet alamadan tamamlayan Ankara temsilcisi, 10 haftası tamamlanan ikinci devrede ise sadece iki kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligin 25. haftasında kümede kalabilmek için yarıştığı iki takımdan Best Balıkesir'e konuk olan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, sahadan 86-73'lük sonuçla mağlup ayrıldı ve ikili averajda rakibinin gerisinde kaldı. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma da 82-69 Best Balıkesir'in üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

"SONUÇ KAÇINILMAZDI"
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Can Sevim, sezon başından beri sıkıntılardan bahsettiklerini belirterek, "Ligde kalmamız sürpriz olurdu." dedi.

Sevim, yaptığı açıklamada, sezon başında bazı sorunlar yaşandığını ve takım kurmakta çok geç kaldıklarını hatırlatarak, "Çok dar bir rotasyonla oynadık. Hatta rotasyonumuz yoktu bile diyebiliriz. Türk oyuncuların tecrübesizliği, yabancı oyuncuların da lig seviyesinin çok altında olması nedeniyle sonuç kaçınılmazdı." diye konuştu.

Ligde alınan iki galibiyetin ve kıl payı yenildikleri maçların bir şeyleri yapmaya çalıştıklarının en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Sevim, "Hepimiz açısından gerçekten zor bir sınavdı. Her takımın yabancı oyuncusu var. Biz de yabancı oyuncularla kurulu bir beş ile sahada yer aldık ancak oyuncu kalitesi aynı havuzdan değildi. Oyuncu bütçemiz, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden düşen Final Gençlik'ten azdı. Böyle bütçeyle sahada olmak hele ki böyle kaliteli bir ligde oynamak çok zor. Yine de tüm oyuncular, kapasiteleri kadar katkı yapmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fatih Altaylı: "Fenerbahçeliler, Dursun Özbek'i götürüp müzelerine koysun"
FUTBOL

"F.Bahçeliler, Dursun Özbek'i müzelerine koysun"
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

Ünlü çifte büyük şok! Annesi nikahı basınca...
Neslihan Atagül para basıyor
FİSKOS

Neslihan dudak uçuklattı!
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı... ...