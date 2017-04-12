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Fenerbahçe bilet satışlarını durdurdu!

Fenerbahçe'den Panathinaikos maçı biletleri ile ilgili açıklama geldi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:29:14 Güncelleme: 12:30:52

Fenerbahçe Kulübü, 25 Nisan Perşembe günü 20.45'te Ülker Arena'da oynayacağı Panathinaikos maçının bilet satışlarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın, Turkish Airlines Euroleague Play-off turu 3. maçında 25 Nisan Salı günü 20:45'te Ülker Sports Arena'da oynayacağı Panathinaikos Superfoods karşılaşmasının bilet satışı geçici olarak durdurulmuştur.

Serinin Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma(ları)nın bilet satışlarına ait nihai satış planı ve detaylar, Yunanistan'da oynanacak ilk iki karşılaşmanın ardından, kulübümüzün iletişim kanalları tarafından yeniden duyurulacaktır."

 

 

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