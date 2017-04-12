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Obradovic, Euroleague Danışma Kurulu Üyeliği'ne seçildi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague Danışma Kurulu Üyeliği'ne seçildi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:03:28 Güncelleme: 14:04:33

Euroleague Yönetim Kurulu tarafından dün gerçekleştirilen toplantıda yeni oluşturulan danışma kurulu üyeleri belirlendi. Kazandığı kupalar ve elde ettiği başarılarla Avrupa basketbolunun efsanesi olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Zeljko Obradovic de danışma kurulu üyeliğine seçildi.

Basketbolun ve kurallarının geliştirilmesi, seyirci deneyimlerinin arttırılması gibi konularda değişiklikler için Euroleague Yönetimine destek verecek kurulda Zeljko Obradovic'in yanı sıra eski basketbolcu Pablo Prigioni, Antrenör Aito Garcia Reneses, hakem Luigi Lamonica, Zalgiris Başkanı Paulius Motiejunas ve Başkan Yardımıcısı Paul Gils yer aldı.
Ayrıca toplantıda Euroleague'in gelişimine ilişkin istatistikler de paylaşılırken, 2017-2018 Sezonunun 12-13 Ekim'de başlayacağı açıklandı.

 

 

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