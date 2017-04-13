NBA'de normal sezona "triple-double" damgası

NBA'de sezonun en fazla konuşulan ismi, "triple-double" rekorlarını altüst eden Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook oldu.

Houston Rockets'tan James Harden, Cleveland Cavaliers'tan LeBron James ve Golden State Warriors'tan Draymond Green de sezon boyunca sergiledikleri performansla bu alanda kırılan rekorlara katkı sağladı.

Ayrıca şubat ayında oynanan 66'ncı all-star maçının da kırılan rekorlarla unutulmazlar arasına girdiği ligde, LeBron James ve Dallas Mavericks'ten Dirk Nowitzki, tarihin en skorerleri sıralamasında yükselmeye devam etti.

WESTBROOK 55 YILLIK REKORU KIRDI

Russell Westbrook, yaptığı 42 "triple-double" ile Oscar Robertson'ın 55 yıl öncesine ait bir sezonda bu istatistiğe en fazla ulaşan oyuncu olma rekorunu kırdı. Westbrook, Robertson'ın ardından sezonu "triple-double" ortalamasıyla kapatmayı garantileyen organizasyon tarihindeki ikinci oyuncu da oldu. Yıldız basketbolcu ayrıca, sezonun ilk 3 maçında 100 sayı, 30 ribaunt ve 30 asist barajlarını geçen ilk oyuncu unvanını aldı.

NBA REKORU KIRILDI

Minnesota Timberwolves'tan Ricky Rubio'nun, San Antonio Spurs'e 97-90 kaybettikleri maçta sergilediği performansla, bu sezon ligdeki "triple-double" sayısı 79'a çıktı ve 1988-1989'a ait NBA rekoru geride bırakıldı. Normal sezonun sona ermesiyle "triple-double" sayısı 117'ye ulaştı.

NBA tarihinde ilk kez bir sezonda üç oyuncu (Russell Westbrook 42, James Harden 22, LeBron James 13) 10 ve üzerinde "triple-double" yaptı.

Golden State Warriors'tan Draymond Green, takımının Memphis Grizzlies'ı 122-107 yendiği maçta 4 sayı atmasına rağmen 12 ribaunt, 10 asist ve 10 top çalmayla "triple-double" yaparak NBA tarihinde bunu başaran ilk oyuncu unvanını elde etti.

HARDEN'IN 'TRIPLE-DOUBLE' REKORU

Houston Rockets'ta James Harden, New York Knicks'i 129-122 yendikleri mücadelede 53 sayı, 16 ribaunt ve 17 asistle tarihi bir "triple-double"a imza attı. Harden, kariyer sayı rekoru da kırdığı gecede NBA tarihinde 50 sayı, 15 ribaunt ve 15 asistin üstüne çıkarak "triple-double" yapan ilk isim oldu.

BOOKER 20 YAŞINDA 70 SAYI ATTI

Phoenix Suns'ın 20 yaşındaki genç yeteneği Devin Booker, Boston Celtics'e 130-120 yenildikleri karşılaşmada attığı 70 sayıyla tarihe geçti. Mücadelede 11 isabetli üçlük kaydeden Booker, 70 sayı barajına ulaşan en genç oyuncu olarak adını NBA tarihine yazdırdı.

Booker, Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, David Thompson, David Robinson ve Elgin Baylor'ın ardından bu sayıya ulaşan NBA'in 6'ncı oyuncusu unvanını da elde etti.

CURRY'DEN ÜÇ SAYI REKORU

Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, New Orleans Pelicans'ı 116-106 yendikleri karşılaşmada 13 üç sayı isabeti bularak rekor kırdı. Curry, Kobe Bryant ve Donyell Marshall'a ait (12) bir maçta en fazla üç sayılık basket bulma rekorunu eline geçirdi.

CHRIS PAUL ASİSTLERİYLE ÖN PLANDA

Los Angeles Clipperslı Chris Paul, New Orleans Pelicans'a karşı 133-105 kazanılan maçta top kaybetmeksizin 20 sayı ve 20 asistle oynayarak NBA tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu. Paul, Miami Heat'i 98-86 yendikleri maçta ise lig tarihinde 8 bin asist barajını geçen 10. oyuncu olmayı başardı.

NOWITKI 30 BİN SAYI BARAJINA ULAŞTI

Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks'in Los Angeles Lakers'ı 122-111 yendiği maçta attığı sayılarla NBA'de 30 bin sayı barajına ulaşan 6. oyuncu unvanını aldı. Normal sezonun sona ermesiyle 30 bin 260 sayıya ulaşan Alman basketbolcu Nowitzki, NBA'in en skorer Avrupalı oyuncusu konumunda bulunuyor.

LEBRON JAMES, KOBE'NİN REKORUNU KIRDI

Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, New York Knicks'i 111-104 mağlup ettikleri maçta, Kobe Bryant'ı geride bırakarak NBA tarihinin 28 bin sayı barajını aşan en genç oyuncusu oldu. Kariyerinde 28 bin 787 sayıya ulaşan 32 yaşındaki James, Chicago Bulls'a karşı 99-93 kaybedilen maçta kaydettiği sayılarla ise NBA tarihinde en çok sayı atan oyuncular listesinde efsane pivotlardan Shaquille O'Neal'ı geçerek 7. sıraya yükseldi.

TAKIM REKORLARI

Warriors, art arda 3 sezon ilk 50 maçından önce 40 galibiyete ulaşan ilk NBA takımı unvanını elde etti. San Antonio Spurs, takımların 82'şer maç yaptığı normal sezonda, arka arkaya 20. kez sezonu yüzde 50'nin üstünde galibiyet oranıyla bitirdi.

Spurs, 1997-1998 sezonunda başlayan bu serisiyle 1985-1986'dan 2003-2004'e kadar 19 yıllık serisi bulunan Utah Jazz'ı geçerek NBA rekorunu kırdı.

ALL-STAR MAÇI REKORLARI

Bu sezonki all-star maçında da birçok rekor kırıldı. Takımların ilk çeyrekte bulduğu 101, ilk yarıda attığı 189 ve maç genelinde kaydettiği 374 sayı sayesinde, bir all-star maçının tek çeyreğinde, bir yarısında ve toplamında en çok sayı üretildi.

Doğu ve Batı Karması'nın 280 atışta yüzde 57,9'luk başarıyla 162 isabet kaydettiği karşılaşma, en çok atış kullanılan ve isabet yakalanan all-star maçı olarak tarihe geçti.

New Orleans Pelicans'ın pivotu Anthony Davis, 52 sayı kaydederek bir all-star maçında en çok sayı atan isim oldu ve 66'ncı all-star karşılaşmasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Eski rekor, 1962'de 12'ncisi düzenlenen all-star maçında 42 sayı kaydeden NBA efsanesi Wilt Chamberlain'e aitti.

Ayrıca Golden State Warriors'ın yıldızı Kevin Durant 21 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla all-star tarihinde "triple-double" yapan 4'üncü oyuncu oldu.