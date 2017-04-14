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Aziz Yıldırım'a küfre 1 yıl ceza

Aziz Yıldırım'a küfür eden 'taraftar grubu elebaşları ve bir kısım şüphelilerin' 1'er yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası aldığı bildirildi

14 Nisan 2017 Cuma, 17:56:35 Güncelleme: 18:33:17

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım'a küfür eden 'taraftar grubu elebaşları ve bir kısım şüphelilerin' 1'er yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası aldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 23 Mart 2017 tarihinde oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Erkek Basketbol müsabakasında, organize bir şekilde tribünde yer aldığı görülen bir grup, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a ağır hakaret ve küfür içeren tezahüratlarda bulunmuşlardır.

Hukuka ve ahlaka aykırı, süreklilik arz eden bu eylemler üzerine Başkanımız adına yapılan suç duyurusuna istinaden, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, grubun elebaşları ile bir kısım şüpheliler 1'er yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası almışlardır. Konu ile ilgili şüpheliler hakkında soruşturma halen devam etmektedir."

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