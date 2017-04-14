ANADOLU EFES: 100 - TRABZONSPOR MEDICAL PARK: 77

SALON: Abdi İpekçi

ANADOLU EFES: Granger 11, Paul 13, Cedi Osman 20, Brown 9, Dunston 13, Doğuş Balbay, Heurtel 19, Kirk 9, Can Maxim Mutaf 6, Oğulcan Baykan, Samet Geyik, Berk Demir

TRABZONSPOR MEDİCAL PARK: Lee 4, Hardy 24, Cardenas 10, Green 25, Kadji 9, Erol Can Çinko 2, Ozan Anton Odabaşı 3, Özgür Şahin, Mustafa Baştürk, Dusan Cantekin, Moody

1. PERİYOT: 22-16

DEVRE: 42-37

3. PERİYOT: 69-52

5 FAUL: 37.41 Cedi Osman ( Anadolu Efes)

Bu sonuçla iki maç aradan sonra kazanan Anadolu Efes, ligdeki 22. galibiyetini aldı. Trabzonspor Medical Park ise 18. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Cedi Osman'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 4. dakikada 11-3 öne geçti. Üst üste hücumlardan boş dönen ev sahibi ekip karşısında 8-0'lık seri yakalayan Trabzonspor Medical Park, 6. dakikada eşitliği sağladı: 11-11. Kalan bölümde yaptığı etkili savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 22-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte lacivert-beyazlıların Paul ve Kirk ile bulduğu sayılara Green ve Lee'nin basketleriyle cevap veren konuk takım, 15. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 28-27. Periyodun kalan bölümünde Fransız oyuncusu Heurtel'in skorer oyunuyla isabetler kaydeden lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 42-37 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Anadolu Efes, Cedi Osman'ın üç sayı çizgisinin gerisinde kaydettiği basketle 23. dakikada farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 50-39. Üstün oyununu sürdüren ve 8-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlılar, 25. dakikayı 60-44 üstün geçti. Ev sahibi takım, final periyoduna da 69-52 önde girdi.

Son çeyrekte de iyi oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, 11-0'lık seri yakalayarak 36. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 88-63. Kalan bölümde oyun disiplininden kopmayan Anadolu Efes, karşılaşmadan 100-77 galip ayrıldı.