Yakın Doğu Üniversitesi: 89 - İstanbul Üniversitesi: 71 | MAÇ SONUCU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: 89 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: 71
SALON: Caferağa
HAKEMLER: Nezihi Soydan, Özge Şentürk, Talat Mustafa Özdemir
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 18, Olcay Çakır Turgut 2, McBride 23, Bahar Çağlar 10, Hollingsworth 22, Leuchanka 2, Eldebrink 6, Sinem Aktaş 4, Gizem Başaran 2
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: White 26, Gizem Yavuz 6, Ayşe Okul 8, Hooper 10, Putnina 19, Kardelen Gezgin, Neslişah Cora, Eylül Minaz, İlayda Güner 2, Özlem Yenidünya, Müyesser Ceyda Domaç
1. PERİYOT: 20-15
DEVRE: 39-32
3. PERİYOT: 67-53
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