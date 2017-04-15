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Yakın Doğu Üniversitesi: 89 - İstanbul Üniversitesi: 71 | MAÇ SONUCU

Bilyoner.com Kadınlar Baskebol Ligi'nde 22. hafta erteleme maçında Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ni 89-71 yendi. Ligde 21. galibiyetini alan Yakın Doğu Üniversitesi liderliğe yükseldi. İstanbul Üniversitesi ise 13. yenilgisini aldı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 21:16:36 Güncelleme: 21:24:38

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: 89 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: 71

SALON: Caferağa
HAKEMLER: Nezihi Soydan, Özge Şentürk, Talat Mustafa Özdemir

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 18, Olcay Çakır Turgut 2, McBride 23, Bahar Çağlar 10, Hollingsworth 22, Leuchanka 2, Eldebrink 6, Sinem Aktaş 4, Gizem Başaran 2
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: White 26, Gizem Yavuz 6, Ayşe Okul 8, Hooper 10, Putnina 19, Kardelen Gezgin, Neslişah Cora, Eylül Minaz, İlayda Güner 2, Özlem Yenidünya, Müyesser Ceyda Domaç

1. PERİYOT: 20-15
DEVRE: 39-32
3. PERİYOT: 67-53

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