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İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Demir İnşaat Büyükçekmece
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 79 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 86-79 yendi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla 10. galibiyetine ulaştı. Demir İnşaat Büyükçekmece ise 18. kez sahadan mağlup ayrıldı.

15 Nisan 2017 Cumartesi, 21:32:42 Güncelleme: 21:34:50

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 86 - DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: 79

SALON: Cebeci
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Serhat Büker

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Armand 17, Uğur Dokuyan 5, McCauley 13, Calloway 13, Deniz Kılıçlı 8, Klobucar 5, Metecan Birsen, Gagic 11, Markota 14, Erbil Eroğlu
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Johnson 12, Hayes 15, Eldridge 16, Caloiaro 10, Stipanovic 4, Buckner 7, Ceyhun Altay 1, Burak Can Yıldızlı 4, Tayfun Erülkü 10

1. PERİYOT: 20-15
DEVRE: 45-30
3. PERİYOT: 65-59
5 FAULLE ÇIKAN: 38.53 Stipanovic (Demir İnşaat Büyükçekmece)

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, oyunu baştan sona üstün götürdü. Armand'ın üç sayılık basketiyle 18. dakika içinde 10 sayılık fark (20-10) yakalayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Caloiaro'nun üç sayılık basketine rağmen ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Deniz Kılıçlı'nın pota altından basketiyle ilk yarı sonunda 15 sayılık fark (45-30) yakaladı.

Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, Buckner'in basketiyle 3. periyodun sonunda farkı 6 sayıya kadar indirdi: 65-59. Son periyotta hata yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 86-79 kazandı.

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