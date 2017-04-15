Yeşilgiresun Belediyespor: 86 - Galatasaray Odeabank: 89 | MAÇ SONUCU

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: 86 - GALATASARAY ODEABANK: 89

SALON: Giresun 19 Eylül

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Semih Vural, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Armstead 19, Ledo 25, Enes Berkay Taşkıran, Emircan Koşut 2, Metin Türen 3, Doğuş Özdemiroğlu 11, Gill 10, Ivanov 16

GALATASARAY ODEABANK: McCollum 22, Micov 8, Tyus 9, Schilb 13, Ege Arar, Daye 9, Sinan Güler 12, Diebler 5, Göksenin Köksal 11

1. PERİYOT: 22-28

DEVRE: 51-50

3. PERİYOT: 67-70

Karşılaşmaya üç sayılık atışla önde başlayan Galatasaray Odeabank karşısında Yeşilgiresun Belediyespor, 5. dakikada Ledo'nun sayısıyla öne geçti: 13-09. Bu dakikadan sonra konuk ekip üst üste üç sayılık atışlar bularak periyodu 28-22 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Yeşilgiresun Belediyespor 17. dakikada Ledo ile eşitliği yakaladı (41-41) ve Ivanov'un sayılarıyla öne geçti: 49-48. Galatasaray Odeabank'ın üstünlüğü tekrar yakalama çabaları sonuçsuz kalınca ev sahibi takım devreye 51-50 önde girdi.

Üçüncü çeyreğinden başında Galatasaray Odeabank, Daye'nin üç sayılık atışıyla üstünlüğü ele aldı. Konuk ekip, bu periyodu Yeşilgiresun Belediyespor karşısında 67-70 önde kapattı.

Karşılaşmanın son çeyreğinde Yeşilgiresun Belediyespor 33. dakikada Ledo'nun basketiyle (75-73) öne geçti. Konuk ekip 37. dakikada McCollum'un sayısıyla tekrar üstünlüğü yakaladı: 81-78. Galatasaray Odeabank maçtan 86-89 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu 25 sayıyla Yeşilgiresun Belediyespor'dan Ledo olurken, Galatasaray Odeabank oyuncusu McCollum ise 22 sayı üretti.