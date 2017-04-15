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Halk Enerji TED Ankara Kolejliler - TOFAŞ
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Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 75 - TOFAŞ: 85 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, deplasmanda Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 85-75 yendi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 21:47:06 Güncelleme: 21:48:53

HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER: 75 - TOFAŞ: 85

SALON: Ankara
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Halit Can Cihan

HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER: Thomas 20, Taylan Süerkip, Hummer 9, Morrison 20, Galloway 13, Uğur Hortum 2, Yesukan Onar 9, Yiğit Aydın 2, Atilla Dağdelen
TOFAŞ: Barış Ermiş 11, Crocker 17, Mejia 18, Kaya Peker 10, Ivanov 13, Copeland 9, Kadir Bayram 5, Muhsin Yaşar, Caner Topaloğlu 2

1. PERİYOT: 16-24
DEVRE: 39-41
3. PERİYOT: 59-59
5 FAULLE ÇIKANLAR: 37.53 Thomas (Halk Enerji TED Ankara Kolejliler), 38.35 Kaya Peker ( TOFAŞ)

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf TOFAŞ oldu. Rakibinin yaptığı top kayıplarını Kaya Peker, Crocker, Barış Ermiş ve Ivanov ile sayıya çeviren konuk ekip, 4. dakikasına 10-3 önde girdiği çeyreği 24-16 üstün bitirdi.

İkinci periyoda hücumda daha etkili giren Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, Morrison, Thomas ve Hummer'ın başarılı performanslarıyla kontrolü eline aldı. Başkent ekibi, 18. dakikada farkı 2 sayıya (35-33) kadar düşürse de TOFAŞ, Copeland'ın son saniyede attığı basketle soyunma odasına 41-39 önde gitti.

TOFAŞ, 3. çeyreğin ilk dakikalarında sert savunmasıyla rakibine kolay sayı bulma şansı tanımazken; Kaya Peker, Crocker ve Mejia'nın basketleriyle 8-2'lik seri bularak 24. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 49-41. Bu dakikadan sonra daha etkili hücum etmeye başlayan başkent temsilcisi; Thomas, Galloway ve Morrison'ın sayılarıyla 28. dakikada skora denge (57-57) getirdi. Periyot, 59-59 beraberlikle tamamlandı.

Final periyodunda Crocker, Ivanov ve Mejia'nın performanslarıyla rakip savunmayı aşan TOFAŞ, 36. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 77-67. Farkı kapatmak için acele hücumlar kullanan rakibi karşısında kontrollü bir oyun sergileyen Bursa ekibi, üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmadan 85-75 galip ayrıldı.

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