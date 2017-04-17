Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına konuk olacak. Peki Panathinaikos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın tur atlayacağı eşleşmede, ilk maç Atina'da OAKA Arena'da saat 21.00'de başlayacak.

Ligde normal sezonu 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayan Panathinaikos Superfoods, 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırayı alan Fenerbahçe karşısında saha avantajına sahip oldu.

İkinci maçı da Atina'da oynanacak eşleşmede üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşmaya Ülker Sports Arena ev sahipliği yapacak. Seride durum 2-2 olursa beşinci ve son maç Atina'da oynanacak ve Dörtlü Final'e kalan takım belli olacak.

Eşleşmenin maç programı şöyle:

Yarın:

21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe

20 Nisan Perşembe:

21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe

25 Nisan Salı:

20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods





27 Nisan Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods (Gerekirse)

2 Mayıs Salı:

Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe (Gerekirse - Saati daha sonra belli olacak)

NORMAL SEZONDA EV SAHİPLERİ KAZANDI

Fenerbahçe ve Panathinakos Superfoods arasında normal sezonda oynanan maçları ev sahibi takımlar kazandı.

Sezonun 12. haftasında OAKA Arena'da oynanan maçı Yunan ekibi 81-70 galip bitirdi. Normal sezonun 18. haftasında ise Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 21 sayı farkla 84-63 mağlup etti.

OBRADOVİC İÇİN DUYGUSAL EŞLEŞME

Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, tarihi başarılar elde ettiği eski takımı Panathinaikos Superfoods'a karşı mücadele edecek.

Kariyerinin en başarılı dönemini Panathinaikos ile geçiren Sırp başantrenör, efsanesi haline geldiği eski takımıyla 5 kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı.

Panathinaikos'ta aralıksız 13 yıl (1999-2012) çalışan Obradovic, bu sürede Yunan ekibine 23 kupa kazandırdı.

OAKA ARENA'DA TÜRK TAKIMLARI GALİBİYETİ UNUTTU

Türk takımları, Panathinaikos'u deplasmanda 11 yıldır yenemiyor.

Yunan temsilcisi iç saha maçlarını oynadığı OAKA Arena'da en son bir Türk takımına 8 Mart 2006'da yenilmişti.

O tarihten bu yana Panathinaikos, sahasında Türk takımlarıyla oynadığı 17 maçı da kazandı. Panathinaikos'u Atina'da son yenen Türk takımı ise o zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes) oldu. Efes Pilsen rakibini 11 yıl önce OAKA Arena'da 76-73 mağlup etmişti.

Aradan geçen sürede Atina'da Anadolu Efes ve Fenerbahçe yedişer, Darüşşafaka Doğuş 2, Galatasaray ise 1 kez Panathinaikos'a yenildi.

Fenerbahçe'nin Dörtlü Final'e kalması için Türk takımlarının Atina'daki 11 yıllık galibiyet hasretini bitirmesi gerekiyor. Obradovic'in öğrencileri, Panathinaikos Superfoods'u yaklaşık 19 bin kapasiteli OAKA Arena'da yenemezse Dörtlü Final oynama şansı yakalayamayacak.

FENERBAHÇE'DE BOGDANOVİC, PANATHİNAİKOS SUPERFOODS'TA JAMES ÖN PLANDA

Takımın en etkili isimleri olarak Fenerbahçe'de Bogdan Bogdanovic, Panathinaikos Superfoods'ta ise Mike James ön plana çıkıyor.

Sarı-lacivertlilerin Sırp yıldızı normal sezonda 13,6, Panathianikos Superfoods'un ABD'li oyun kurucusu James ise 12,9 sayı ortalamasıyla takımında en skorer isim oldu.

İki takımın tecrübeli oyun kurucuları da eşleşmede kilit rol oynayacak. Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas ile Ali Muhammed, Obradovic'in en önemli silahlarının başında geliyor. Panathinaikos Superfoods, Dimitris Diamantidis'in geçen sezon emekli olmasından sonra bu boşluğu bir başka Yunan oyun kurucu Nick Calathes ve James'le doldurmaya çalışıyor.

Calathes, bu sezon, maç başına 5,7 asist yaptı. Takımın en fazla süre alan ismi durumunda bulunan Calathes, Avrupa Ligi'nin şu anda en fazla asist yapan 5 isminden biri oldu.

Eşleşmede bir başka çekişme ise pota altında yaşanacak. Fenerbahçe'de uzunlar Ekpe Udoh ile Jan Vesely, Yunan ekibinde ise Chris Singleton ve Ioannis Bourousis ön planda olan isimler.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ BİRBİRİNE YAKIN

Fenerbahçe ile Panathinaikos Superfoods'un normal sezondaki istatistikleri birbirlerine benziyor.

Fenerbahçe, geride kalan 30 maçta ortalama 76,2 sayı atarken, potasında 74,8 sayı gördü. Panathinaikos Superfoods ise 77,5 sayı ortalaması yakalarken, rakiplerine 74,5 sayı şansı tanıdı.

Ribaundlarda az farkla Yunan temsilcisi ön plana çıktı. Normal sezonda Panathinaikos Superfoods 33,9, Fenerbahçe ise 32,6 ribaundla mücadele etti. Asistlerde ise Fenerbahçe önde bulunuyor. Sarı-lacivertli takım normal sezonda maç başına 17,1 asistle oynarken, Yunan temsilcisi 15,3'te kaldı.

3 GALİBİYETE ULAŞAN DÖRTLÜ FİNAL'DE

Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, İstanbul'da yapılacak Dörtlü Final'e kalacak.

Normal sezonu sırasıyla ilk 4'te bitiren Real Madrid, CSKA Moskova, Olympiakos ile Panathinaikos Superfoods, play-off'ta saha ve seyirci avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde ilk 2 maçlar, bu takımların sahasında oynanacak.

Üçüncü maçlar ise ligi 5 ila 8. sıra arasında bitiren Fenerbahçe, Anadolu Efes, Baskonia ve Darüşşafaka Doğuş'un sahasında yapılacak. Gerekirse 4. karşılaşmalara yine bu takımlar ev sahipliği yapacak.

Eşleşmelerde durum 2-2 olursa Dörtlü Final'e çıkacak takımı belirleyecek müsabaka, ilk 4 sırada yer alan ekiplerin ev sahipliğinde oynanacak. Türk takımlarının rakiplerini elemesi için mutlaka deplasmanda en az bir kere kazanması gerekecek.