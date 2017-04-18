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"Türk basketbolu için en iyisini yapacağız"

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü Blatt: "Play-off serisinde harika bir takım olan Real Madrid'le karşı karşıya geleceğimiz için çok heyecanlıyız" dedi

18 Nisan 2017 Salı, 13:21:42 Güncelleme: 13:23:29

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, THY Avrupa Ligi play-off serisinde İspanyol temsilcisi Real Madrid karşısında Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

David Blatt, yeşil-siyahlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, yarın başlayacak Real Madrid serisini heyecanla beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Play-off'lara başlıyoruz. Tüm zamanların en iyi Avrupa Ligi sezonunda en iyi 8 takım karşı karşıya gelecek. Play-off serisinde harika bir takım olan Real Madrid'le karşı karşıya geleceğimiz için çok heyecanlıyız. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. İki takım da sezona devam edebilmek için son derece hırslı. Biz de bu play-off serisi öncesi formdayız. Sahaya çıkıp mücadele edeceğiz ve hem takımımız hem taraftarlarımız hem de Türk basketbolu için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Darüşşafaka Doğuş'un ABD'li basketbolcusu Brad Wanamaker ise sabırsızlıkla bekledikleri bir seriye çıkacaklarını ve Madrid'de oynayacakları ilk iki maçta en az bir galibiyet hedeflediklerini aktararak, "Real Madrid'in zor bir deplasman olduğunu biliyoruz. Bu sezon başardıklarına da saygı gösteriyoruz ama sahaya çıktığımızda bütün bunlar geride kalacak. Amacımız Madrid'den en az bir galibiyetle dönmek. Orada alacağımız bir galibiyet bize müthiş bir özgüven getirecek. Çünkü sahamıza dönüp kendi seyircimiz önünde iki maç oynama fırsatımız olacak." ifadelerini kullandı.

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