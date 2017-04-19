Fenerbahçe, saha avantajını kaybederek geldiği Atina’da “OAKA’nın büyüsünü” muhteşem bir geri dönüşle bozarken, Panathinaikos’un kalesini yerle bir ederek, sezonun sonunda “kaşla göz arasında” kaybettiği avantajı da eline geçirdi.

Atina’daki maç, bir değil, birçok açıdan büyük önem taşıyordu. Coach Obradovic’in efsane olduğu PAO’nun salonunda Sarı-Lacivertli takımın başında çıktığı dört maçı da kaybetmiş olması ve üstüne üstlük saha avantajını yitiren Kanarya’nın, İstanbul’daki Final-Four’un dışında kalma olasılığı seriye “dramatik” bir hava katıyordu.

Ancak Fenerbahçe, saha avantajını kaybetse de o savaşçı karakterinden ve “büyük takım olma” özelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini; OAKA’da 20 bin seyirci önünde, PAO gibi evinde yenilmeme gibi bir “inadı” olan rakibi tam tabiriyle “parkeye gömerek” gösterdi.

Öyle bir 40 dakikaydı ki, izleyenlere yaşanabilecek her türlü duyguyu yaşattı adeta!.. Fenerbahçe’nin 6,5 dakikada Kalinic&Bogdanovic bazlı 16-6’lık başlangıçı, ardından 13,5 dakikada 36-12’lik inanılmaz bir seriyle gelen Panathinaikos dönüşü ve sonrası... Evet, sonrası Fenerbahçe için tek kelimeyle “dirilişti”!..

Sarı-Lacivertliler, seyircisinin de desteğini arkasına almış, kopup gitmek üzere olan PAO’ya ikinci yarıda öyle bir tokat vurdu ki, eminim salona gelen binlerce Yunanlı taraftar, tıpkı kazandıkları şampiyonluklarda oynadıkları finaller gibi dün geceyi de asla unutamayacaklar!..

Ve ne ilginçtir ki, onlara bu kabus gibi geceyi yaşatan başaktör, müzelerindeki 5 Euroleague kupasının altında imzası olan Obradovic ve onun Fenerbahçeli askerleriydi...

Evet, daha ilk yarı sonunda tam 10 top kaybı yapıp, rakibe koşma ve coşma şansı tanımıştı Kanarya... PAO da bunu en iyi şekilde değerlendirip, Calathes, Rivers ve James’le seyircisini de takımı da ayağa kaldırmıştı. İkinci yarının hemen başında da fark 16 sayıya çıkmıştı. İşte o anda Fenerbahçeli oyuncular birer “Süpermen” gibi kılık değiştirdi, üzerilerine binen ölü toprağını atıp, silkinip, maça karakter koymaya karar verdi. İki uzun Udoh&Vesely pota altında rakibin başına kabus gibi çökerken, Udoh arka arkaya bloklarla Panathinaikos’un her akınına bir “uçaksavar” gibi karşı koydu. Gecenin yıldızı Bogdanovic ve ilk yarı ortalarda görünmeyen Dixon sorumluluk aldı. Önce Sloukas, ardından Kalinic, guarda ön alanda baskı ile göz açtırmadı. O nasıl savunmaydı öyle; izlerken insana kendini Anafartalar’da hissettiren!.. Dile kolay; 16 sayı geriden gelip 16 sayı öne geçti Sarı-Lacivertliler!.. Ve Kanarya, koca PAO’ya koca ikinci yarıda topu topu 16 sayı izni verdi. 60 sayıyı bile göremedi Yeşil Yoncalar!..

Fenerbahçe coachu Obradovic duygusal bir insan... Ve bunu dışa vurmaktan da çekinmiyor. “Burada oynamak benim için gerçekten zor” demişti ünlü coach... Haklıydı da... Efsane olduğu eski yuvasında, geçmişte hep mutlu ettiği ve gönül bağı olan binlerce taraftarı üzmek kolay değildi... Ama dün onun için de artık bir devir resmen kapandı... Atina’da gerekeni yaptı ve Fenerbahçe ile “Yeni Çağ’ı açtı” Obra... Dünkü galibiyet işte bu açıdan da çok ama çok şey ifade ediyor...

HABERTÜRK SPOR | GÖKHAN TÜRE