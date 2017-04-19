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Olympiakos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Anadolu Efes, Olympiakos karşısında 587. Avrupa maçına çıkıyor. THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında Yunanistan'a konuk olacak olan Anadolu Efes'te parola galibiyet! Peki Olympiakos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

19 Nisan 2017 Çarşamba, 20:16:05 Güncelleme: 20:44:03

Anadolu Efes, THY Avrupa ligi play-off serisi ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk oluyor. Anadolu Efes, Olympiakos karşısında 587. Avrupa maçına çıkıyor. Deplasmanda avantaj elde etmek isteyen Anadolu Efes'te tek hedef galibiyet. Peki Olympiakos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

OLYMPİAKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak. 3 galibiyet elde eden takımın tur atlayacağı eşleşmenin ilk maçı, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

OLYMPİAKOS'A KARŞI 34. MAÇ

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bu akşam karşılaşacağı Olympiakos'a karşı 34. sınavına çıkacak.

Daha önce Avrupa kupalarında 33 kez birbirlerine rakip olan iki ekip, THY Avrupa Ligi'nde ise 30. kez karşılaşacak.

İki takım arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta Anadolu Efes bir galibiyet elde ederken, rakibine üç kez yenildi. THY Avrupa Ligi'nde ise iki takım arasında oynanan 29 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 14 kez galibiyet sevinci yaşarken, Olympiakos 15 kez kazandı.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Olympiakos ve Anadolu Efes arasındaki son 10 maçta üstünlük 6 galibiyet ile Olympiakos'ta.

● Aralarındaki son 5 maçta Anadolu Efes 3 kez kazandı.

● Olympiakos, oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Anadolu Efes, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

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