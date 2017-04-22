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Bogdan Bogdanovic
BASKETBOL

Play-off ikinci maçlarının MVP'si Bogdanovic

THY Avrupa Ligi'nde play-off ilk karşılaşmalarının en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Bogdanovic, ikinci maçların da en değerli oyuncusu oldu. Sırp oyuncu, organizasyon tarihinde play-off'larda ilk iki maçta MVP ödülünü alan tek basketbolcu unvanını elde etti

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:04:56 Güncelleme: 15:07:24

THY Avrupa Ligi'nde play-off ilk karşılaşmalarının en değerli oyuncusu (MVP) olan Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, ikinci maçlarda da MVP seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u 80-75 mağlup ettiği karşılaşmada 35 verimlilik puanıyla oynayan Bogdanovic, play-off ikinci maçlarının en değerli oyuncusu unvanına layık görüldü. Sırp oyuncu, organizasyon tarihinde play-off'larda ilk iki maçta MVP ödülünü alan tek basketbolcu unvanını elde etti.

Karşılaşmayı 25 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle tamamlayan 24 yaşındaki şutör, üç sayılık atışlarda 8'de 5, iki sayılık atışlarda ise 7'de 4 isabetle oynadı.

Haftanın MVP'si seçilen Bogdanovic'in takım arkadaşı Ekpe Udoh, 34 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. ABD'li oyuncu, aynı maçta 22 sayı, 9 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.

İspanyol ekibi Real Madrid'in oyuncusu Gustavo Ayon ise, 30 verimlilik puanı ile üçüncü oldu. Meksikalı basketbolcu, Darüşşafaka Doğuş'a 84-80 yenildikleri karşılaşmayı 16 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.

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