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Galatasaray: 72 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 69

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 72-69 yendi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:23:30 Güncelleme: 17:25:36

Galatasaray: 72 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 69
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Halil Baldemir, Orkun Yurtdaş, Hüseyin Çelik
Galatasaray: Işıl Alben 13, Jefferson 15, Pınar Demirok 2, Cansu Köksal, Vitola 13, Deniz Çolakoğlu 5, Traore 13, Papova 11
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Stevens 9, Snytsina 12, Papovic 4, Pans 28, Bahar Öztürk 11, Gamze Takmaz 2, Melike Tuğba Oral 3
1. Periyot: 8-20
Devre: 26-29
3. Periyot: 48-48

Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı 24 Nisan Pazartesi günü Hatay'da oynanacak. Galatasaray bu maçı kazanırsa yarı finale yükselecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor'un kazanması durumunda yarı finalisti İstanbul'da oynanacak üçüncü ve son maç belirleyecek.

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