Fenerbahçe - Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan'da iki maçıda kazandığı Panathinaikos Superfoods'u ağırlayacak. Serinin 3'üncü maçını da kazanarak Final-Four'a (dörtlü final) kalmayı planlayan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. Peki, Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - PANATHİNAİKOS SUPERFOODS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk takımlarının kabusu olan Yunanistan deplasmanından 2 maçta da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, serinin 3'üncü maçında Panathinaikos'u konuk ediyor. THY Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz yıl Final-Four finalinde CSKA'ya kaybederek 2'inci olan Sarı Lacivertli temsilcimizde bu kez hedef kupayı kaldırmak. Dörtlü finaller öncesi son engel olan play-off'ta seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe, Panathinaikos'u bir kez daha mağlup ederse 4'üncü maçı oynamaya gerek kalmadan İstanbul'daki finallere yükselmiş olacak. Tüm Türkiye'nin ekranlara kilitleneceği Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods maçı 25 Nisan Salı Günü (yarın) saat 20.45'te Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak. Zorlu maç beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods'u elemesi durumunda Türk basketbol tarihine geçecek. Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'le en fazla Dörtlü Final oynayan (ikişer kez) Türk takımı olan Fenerbahçe, Yunan rakibini elemesi durumunda 3. kez Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli basketbol organizasyonunda son 4'e kalacak. Sarı-lacivertliler, üst üste 3. kez Dörtlü Final'e kalarak önemli bir başarıya da ulaşmayı hedefliyor.Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, takımıyla turu geçmesi durumunda kariyerinde 16. kez Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde play-off serilerinde çok iyi bir performans sergiliyen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 4. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, takımını 3 kez play-off'lara taşıdı. Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 8 çeyrek final maçını da kayıpsız geçti.Fenerbahçe, 2014-2015'te Maccabi'ye, 2015-2016'da da Real Madrid'e maç kaybetmeden serileri 3-0 kazanmıştı. Panathinaikos Superfoods'u ilk iki karşılaşmada yenen sarı-lacivertliler, son iki sezonda gerçekleştirdiği başarıyı tekrarlayarak müsabaka kaybetmeden Dörtlü Final'e yükselmeyi hedefliyor.

PANATHİNAİKOS 5 YILDIR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Yunan temsilcisi, Fenerbahçeyi 5 yıldır deplasmanda yenemiyor.

Panathinaikos Superfoods, sarı-lacivertli takımı deplasmanda son olarak Avrupa Liginde 5 Şubat 2012de 77-56lık skorla mağlup etmişti. Daha sonra Ülker Sports Arenada oynanan 5 maçı da Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe, rakibi karşısında iç sahadaki üstünlüğü sürdürerek adını Dörtlü Finale yazdırmak istiyor.

PANATHİNAİKOS 6 MAÇTIR PLAY-OFF'TA KAZANAMIYOR

Panathinaikos Superfoods, THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta oynadığı son 6 maçı da kaybetti.

Eski çalıştırıcısı Obradovic'in görevden ayrılmasından sonra Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteremeyen Yunan ekibi, son 4 sezondur kupaya çeyrek finalde veda ediyor.

Panathinaikos Superfoods, 2014-2015'te play-off'ta CSKA Moskova'ya, geçen sezon da Laboral Kutxa'ya elenmişti. Bu iki rakibine üst üste 4 maç kaybeden Yunan temsilcisinin, Fenerbahçe'ye de ilk iki karşılaşmada yenilmesiyle bu seviyedeki galibiyet hasreti 6 müsabakaya çıktı.

İDDAA'NIN EN BÜYÜK FAVORİSİ FENERBAHÇE

Panathinaikos'u deplasmandaki iki maçta deviren ve Final Four'un kapısını aralayan Fenerbahçe, İddaa Risk Yönetimi tarafından henüz katılmasının bile kesin olmadığı 4'lü Final'de en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterildi.

Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonu olmasına 2.30 oran verildi.

GÖZLER BOGDANOVİC'TE

Fenerbahçe'de gözler yine ilk iki maçın yıldızı Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic'in üzerinde olacak.

Avrupa Ligi tarihinde iki maçta da "En değerli oyuncu" (MVP) seçilen ilk basketbolcu olan 24 yaşındaki Bogdanovic, üçüncü karşılaşmada da sarı-lacivertlilerin ön güvendiği oyuncuların başında geliyor.

Bogdanovic, OAKA Arena'da Panathinaikos Superfoods'a ilk maçta 23, ikinci karşılaşmada ise 25 sayı atarak üstün bir performans sergiledi. Özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlarıyla dikkati çeken Bogdanovic, bu istatistikte 14'te 10 gibi önemli bir yüzdeyle mücadele etti.

KOMŞUDA MANŞET "OBRADOVİC"

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Panathinaikos Superfoods takımını 80-75 yenerek play-off serisinde 2-0 öne geçmesi Yunan medyasında geniş biçimde yer aldı.

Yunan gazeteleri, deplasmandaki maçları kazanarak büyük avantaj sağlayan Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic'e övgüler yağdırdı.

Kathimerini gazetesi, "Obradovic, OAKA kalesini yıktı" başlığını kullandığı haberinde, Fenerbahçe'nin üst üste üçüncü kez dörtlü finale yükselmeye sadece bir adım uzaklıkta bulunduğunu belirtti.

Haberde, Obradovic'in takımının OAKA Arena'daki atmosferden etkilenmediğine vurgu yapılarak, "Panathinaikos, ilk turdaki 15 maçta 14 galibiyet aldığı 'kalesinde' 48 saatte iki kez mağlup oldu." ifadeleri kullanıldı.

Sportday gazetesi ise, Obradovic'in takımını çok iyi hazırladığı vurgulanarak, "Obrodovic, ona gönül vermiş 'yeşilleri' üzdü." başlığıyla haberi duyurdu.

Proto Thema gazetesi de haberinde, play-off mücadelelerinde ilk iki maçı kaybeden takımların, hiç dörtlü finale çıkamadığına işaret ederek, "Panathinaikos'un turu geçmesi çok zor hale geldi." yorumuna yer verdi.

FENERBAHÇE - PANATHİNAİKOS SUPERFOODS İSTATİSTİKLERİ



SAYI LİDERİ:



1- Bogdan Bogdanovic (24.0) - Mike James (18.0)





2- Ekpe Udoh (15.0) - KC Rivers (12.0)





3- Ali Muhammed (13.5) - Chris Singleton (8.5)





RİBAUND LİDERİ:



1- Bogdan Bogdanovic (6.5) - Ioannis Bourousis (6.0)





2- Ekpe Udoh (5.5) - Chris Singleton (5.0)





3- Kostas Sloukas (4.5) - Kenny Gabriel (5.0)





ASİST LİDERİ:



1- Kostas Sloukas (6.0) - Nick Calathes (5.0)





2- Bogdan Bogdanovic (5.0) - Mike James (2.5)





3- Ali Muhammed (2.5) - Nikos Pappas (1.5)





İKİ SAYI YÜZDESİ LİDERİ:



1- Ekpe Udoh (%71.4) - Mike James (%66.7)





2- Bogdan Bogdanovic (%69.2) - Chris Singleton (%50.0)





3- Ali Muhammed (%50.0) - Ioannis Bourousis (%44.4)





ÜÇ SAYI YÜZDESİ LİDERİ:





1- Bogdan Bogdanovic (%71.4) - Kenny Gabriel (%100)





2- Ali Muhammed (%66.7) - Antonis Fotsis (%100)





3- Nikola Kalinic (%62.5) - KC Rivers (%50.0)





VERİMLİLİK LİDERİ:



1- Bogdan Bogdanovic (35.0) - Mike James (17.5)





2- Ekpe Udoh (23.5) - Ioannis Bourousis (11.5)





3- Ali Muhammed (12.5) - Chris Singleton (10.5)





İLK İKİ MAÇTA NELER OLDU?

Fenerbahçe, rakibiyle 2007 yılından bugüne dek oynadığı 16 maçta 7 galibiyet elde etti. Ekibimiz, normal sezonda rakibine, Atina'da 81-70 mağlup olmuş ancak İstanbul'da 84-63 ile gülen taraf olmayı başarmıştı. Play-off serisinde oynanan iki karşılaşma ise Fenerbahçe'nin 58-71 ve 75-80'lik galibiyetleriyle sonuçlandı.

MUHTEMEL RAKİP DARÜŞŞAFAKA

Fenerbahçe'nin Ülker Sport Arena'da yarın saat 20.45'te oynanacak olan mücadeleyi kazanması durumunda muhtemel rakibi de Darüşşafaka Doğuş olacak. Real Madrid'le deplasmanda oynadığı ilk maçı kaybeden, ancak ikinci maçı kazanarak saha avantajını eline geçiren Darüşşafaka Doğuş, Final Four'a katılmaya hak kazanırsa Fenerbahçe ile eşleşecek. Aksi bir durumda ise Fenerbahçe'nin rakibi Real Madrid olacak.

3 TAKIMLA DÖRTLÜ FİNALE GİDEBİLİRİZ

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta mücadele eden Türk takımları Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, başarılı bir haftayı geride bıraktı.

Basketbolda kulüpler bazında Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda play-off serilerinde Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, ilk iki maç sonunda Dörtlü Final yolunda avantajı eline geçirdi.

Üç Türk takımı da ilk iki maçlarını deplasmanda oynadı. Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods'u iki maçta da yenerek Dörtlü Final için çok büyük bir avantaj elde etti. Anadolu Efes, Olympiakos (Yunanistan), Darüşşafaka Doğuş ise Real Madrid (İspanya) deplasmanından birer galibiyetle dönerek avantajlı konuma geldi.

Saha ve seyirci dezavantajını ortadan kaldıran Türk takımları, gelecek hafta İstanbul'da maç kaybetmemesi durumunda Dörtlü Final'e yükselecek.

HEDEF AVRUPA LİGİ TARİHİNE GEÇMEK

Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, aynı anda Dörtlü Final'e yükselirse, 1959 yılında başlayan organizasyonun tarihinde ilk kez bir ülkeden 3 takım son 4'e kalacak.

Bu 3 takım gelecek hafta rakiplerini elemeleri durumunda Türk basketbolu adeta Avrupa Ligi'ne damga vuracak. İlk kez 1959 yılında düzenlenen ve 2001-2002 sezonundan itibaren tek isim altında (Avrupa Ligi) yapılan organizasyonda bugüne dek Dörtlü Final'e bir ülkeden en fazla iki takım yükselebilmişti.