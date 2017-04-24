TKBL HABERLERİ
24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
İstanbul Üniversitesi: 51 - Yakın Doğu Üniversitesi: 94
BASKETBOL

İstanbul Üniversitesi: 51 - Yakın Doğu Üniversitesi: 94

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ni 94-51 yendi. Eşleşmedeki ilk maçtan da 83-37 galip ayrılan Yakın Doğu Üniversitesi, böylece seriyi 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 19:56:01 Güncelleme: 20:04:47

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: 51 - YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: 94

SALON: Prof. Dr. Turgay Atasü
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Özge Şentürk, Erhan Gürsel

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Kardelen Gezgin 6, Meltem Topaloğlu 2, White 21, Neslişah Cora, Ayşe Okul 5, İrem Nas 7, Özlem Yenidünya, Eylül Minez, Gizem Yavuz 10, Müyesser Ceyda Domaç
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Wandersloot 15, Gizem Başaran 14, Leuchanka 8, Eldebrink 6, Olcay Çakır Turgut 12, Bahar Çağlar 12, Sinem Ataş 10, Bride 15, Emine Koç 2, Berfin Şatır

1. PERİYOT: 13-28
DEVRE: 24-55
3. PERİYOT: 45-79

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş - Adanaspor | CANLI YAYIN
FUTBOL

Karşılaşma oynanıyor!
Seren Serengil, Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf hakkında konuştu
ŞİPŞAK

"O benim yanımda da soyunup giyindiği için net bir ...
40 yaş ve üzeri en güzel ünlü kadınlar
DÜNYADAN

40 yaş ve üzeri en güzel ünlü kadınlar
Başakşehirli 4 futbolcu PFDK'ya sevk edildi!
FUTBOL

Başakşehirli 4 futbolcu PFDK'ya sevk edildi!