Mersin Büyükşehir Belediyespor: 64 - Fenerbahçe: 102 | MAÇ SONUCU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 64 - FENERBAHÇE: 102
SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Murat Biricik, Murat Ciner, Hüseyin Çelik
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Nilay Kartaltepe 3, Gintare Petronyte 19, Robinson 5, Coleman 19, Nevin Kristen Vatansever 7, Fahriye Bayraktar, Yaren Uslular 3, Nazlıcan Ölçek, Farhiya Abdi 6, Melike Yalçınkaya Bingül, İlknur Yıldızhan, Şeyma Kutun 2
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Verameyenka 11, Williams 24, Lavender 10, Quigley 15, Pelin Derya Bilgiç 13, Melisa Korkmaz 4, Melis Gülcan 6, Merve Arı 2, Tuğçe Canıtez, Esra Ural 6
1. PERİYOT: 23-24
DEVRE: 43-49
3. PERİYOT: 55-74
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