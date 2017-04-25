THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmandaki iki maçta da yendiği Panathinaikos'u evinde ağırlıyor. Final Four için oldukça önemli bir mücadele olan karşılaşma öncesi heyecan dorukta. Peki Fenerbahçe - Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Saat 20:45'te başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe, eğer Panathinaikos'a karşı bu akşam kazanırsa Final Four'a ilk yükselen takım olacak. Zorlu karşılaşma Ülker Sports Arena'da oynanacak ve beIN Sports 3’ten naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE VE PANATHİNAİKOS HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Fenerbahçe ve Panathinaikos arasındaki son 10 maçta 6 galibiyetle Fenerbahçe üstünlüğü bulunuyor.

● Fenerbahçe, Panathinaikos'a karşı evinde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet aldı, 2 kere mağlup oldu.

● Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı ve bu istatistikle oldukça formda.

● Panathinaikos ise, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Fenerbahçe, Panathinaikos'a karşı seride 2-0 önde. Eğer bu akşam Panathinaikos'a karşı bir galibiyet alırsa, adını Final Four'a yazdıran ilk takım olacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA OYNANAN 2 MAÇI DA FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta deplasmanda Panathinaikos ile 2 kere karşılaştı. İki maçta da sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu akşam Final Four'a en yakın olan isim olarak maça çıkacak. Fenerbahçe 18 Nisan'da oynanan ilk maçta Panathinaikos'u 71-58, ardından 20 Nisan'da oynanan maçta rakibini yine 80-75'lik skorla mağlup etmişti.