Melih Mahmutoğlu: Her şey yeni başlıyor

Fenerbahçeli basketbolcuların açıklamaları şu şekilde:

EKPE UDOH: BUNUN İÇİN BURADAYIZ

“Biz bunun için buradayız, Final Four’a gitmek için mücadele ettik. Hala devam etmemiz lazım. Şimdi Türkiye Ligi’ne konsantre olmalıyız, ardında da Final Four’a. Bugün seyircimiz de harikaydı. Seyirciye hayranım, buna değerdi. Taraftarımızla birlikte Final Four’a gidiyoruz.”



LUIGI DATOME: DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ

"Müthiş bir geceydi. Taraftarların mutlulukları harikaydı. Bizlerde çok mutluyuz ama daha hiçbir şey bitmedi. Önemli olan zaten bundan sonrası. Sezon boyunca inişlerimiz çıkışlarımız vardı ama beraber olduk. Bize duyulan güveni sahaya yansıttık. Doğru oyunu oynadık. Final Four’un İstanbul’da olması müthiş. Taraftarlar bizi daha iyi noktaya götürebiliyorlar. Burada olmak hiç kolay değildi. O yüzden çok mutluyuz"



MELİH MAHMUTOĞLU: FENERBAHÇE CAMİASI ŞAMPİYONLUKLAR HAK EDİYOR

“Final Four’da olduğumuz için mutluyuz. İnanılmaz bir atmosferde oynadık. Buraya 2-0’ın avantajıyla geldik ama sanki 2-0 gerideymişiz gibi mücadele ettik. Bugün savaştık. Rakibimizi ciddiye aldık, önemli bir rakiple oynadık. Bugün Final Four’a kalmayı başardık. Camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun ama bir şey bitmedi. Kazanmamız gereken iki maç daha var. Aslında her şey yeni başlıyor, diyebilirim. Sezon ortasında kötü bir gidiş vardı ama herkes bize inandı. Taraftarımız, Başkanımız, Yöneticilerimiz bize inandı ve bu bizim için büyük bir güçtü. Bu gücü de arkamızda hissettik. Camiamız şampiyonluklar hak ediyor. Bugün elimizden geleni yaptık. Emeği geçen herkesi tebrik ederim.”



AHMET DÜVERİOĞLU: BU GALİBİYET CAMİAMIZA ARMAĞAN OLSUN

"Güzel bir galibiyet aldık. Seyircimiz harikaydı. Atmosfer çok güzeldi. Seyircimize teşekkür ederim. Bu galibiyet camiamıza armağan olsun. Her zaman bize inandılar. Önümüzde iki önemli maç daha var. Ve bu maçlar çok önemli. Elimizden geleni yaparak kupayı kaldırmak istiyoruz. Bir Fenerbahçeli olarak seyircinin beni alkışlaması güzel bir duygu. Buraya 2-0’lık bir avantajla gelmek iyi bir avantajdı ama biz 2-0’ın avantajını düşünerek oynamadık. Seriyi 3-0’la bitirdik ve mutluyuz.”



NİKOLA KALİNİC: KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ

“Sezonun ilk hedefine ulaştık ama ayaklarımızın yere basması lazım. Çok çalışmamız gerekiyor. 2 sezondur yapamadığımızı yapıp kupayı kazanmak için çok çalışmalıyız.”



“İstanbul’da oynayacak olmak bir avantaj ama sahada mücadele edenler oyunculardır. Biz takım olarak iyi oynadığımızda kazanıyoruz. Ama asıl hedefimize ulaşma için çok çalışmalıyız.”



JAMES NUNNALY: ÇOK MUTLUYUM

Güzel bir akşamdı. Taraftarımız önünde böyle bir galibiyet elde ettiğimiz için mutluyuz. Panathinaikos deplasmanındaki 2 maçın da zor olacağını, zorlu bir atmosferde oynanacağını biliyorduk. Hem orada hem de burada iyi oyandık ve kazandık. Bu sonuçtan dolay mutluyum.”