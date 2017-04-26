Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid | CANLI YAYIN

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off turunun üçüncü maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşıyor.
DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: 15 - REAL MADRİD: 25
SALON: Volkswagen Arena
SAAT: 21.15
YAYIN: beIN Sports 2 & TRT Spor
Serinin ilk iki karşılaşmasını dış sahada oynayan yeşil-siyahlı ekip, deplasmandan saha avantajını alarak gelmeyi başardı. Madrid'deki ilk maçta İspanyol temsilcisine 83-75 yenilen Darüşşafaka Doğuş, ikinci karşılaşmayı 84-80 kazanarak seriyi 1-1 beraberliğe getirmeyi bildi. Yeşil-siyahlı takım, üçüncü karşılaşmayı kazanırsa seride 2-1 öne geçecek.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER