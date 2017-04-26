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Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid
BASKETBOL

Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid | CANLI YAYIN

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off turunun üçüncü maçında Real Madrid ile karşılaşıyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 20:18:48 Güncelleme: 21:27:30

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off turunun üçüncü maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşıyor.

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: 15 - REAL MADRİD: 25

SALON: Volkswagen Arena
SAAT: 21.15
YAYIN: beIN Sports 2 & TRT Spor

Serinin ilk iki karşılaşmasını dış sahada oynayan yeşil-siyahlı ekip, deplasmandan saha avantajını alarak gelmeyi başardı. Madrid'deki ilk maçta İspanyol temsilcisine 83-75 yenilen Darüşşafaka Doğuş, ikinci karşılaşmayı 84-80 kazanarak seriyi 1-1 beraberliğe getirmeyi bildi. Yeşil-siyahlı takım, üçüncü karşılaşmayı kazanırsa seride 2-1 öne geçecek.

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