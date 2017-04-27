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Saso Filipovski: "Burada olmak hepimiz için büyük bir rüya"

FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Banvit'in başantrenörü Saso Filipovski, "Burada olmak hepimiz için büyük bir rüya. Her şey olabilir" dedi

27 Nisan 2017 Perşembe, 18:54:15 Güncelleme: 18:56:13

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan 4 ekibin başantrenörleri ve takım kaptanları İspanya'nın Tenerife kentindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Banvit Başantrenörü Filipovski, "Büyük takımlarla rekabet etmenin zevkini çıkartıp, kazanmaya çalışacağız. Büyük bir rekabet ve basketbol şöleni olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Finale kalabilmek için yarın Monaco takımına karşı galip gelmeleri gerektiğini vurgulayan Filipovski, "Çok sert savunma, hızlı hücum, isabetli dış atışlar ve alınacak ribauntların" kazanmak için en önemli faktörler olduğunu savundu.

Filipovski, kupanın çeyrek finalinde Bandırma'da 5 sayıyla kaybettikleri Almanya'nın MHP Riesen takımını deplasmanda 6 farkla yenerek elemeleriyle ilgili "Evet, şanslıydık" diye konuşurken, "Burada da ev sahibi olarak Iberostar Tenerife favori ama kazanmak için başka faktörler de var" ifadelerini kullandı.

Bu arada Banvit takım kaptanı Gasper Vidmar da "FIBA Şampiyonlar Ligi, büyük bir lig. Buraya gelebilmek için çok sert mücadeleler verdik. İlk defa böyle bir finaldeyiz ama büyük bir takım, antrenör ve camiamız var" şeklinde konuştu. Vidmar ayrıca kupayı kazanmaları halinde sakalını keseceğini söyledi.

Öte yandan 4 takımın da başantrenörleri, "güçlü mücadele ve güzel bir basketbol oynama" sözü verirken, her takımın en üst düzey performansını burada ortaya koymak istediğini dile getirdi. Dörtlü Final'e ev sahipliği yapmasından dolayı favori olarak gösterilen Iberostar Tenerife takımının başantrenörü Txus Vidorreta ise "Büyük bir takımız ama kazanmak hiçbir zaman kolay değil" diye konuştu.

Basın toplantısı sırasında FIBA organizasyonu tarafından yöneltilen sorularda, "Türkiye'de son dönemlerde çok üst düzey basketbol oynandığı ve Türk takımlarının önemli başarılar elde ettiğine" vurgu yapılması dikkati çekti.

200 basın mensubunun akredite olduğu Dörtlü Final'in yarınki yarı finallerinde TSİ 19.00'da Banvit-Monaco, TSİ 22.00'de ise Iberostar Tenerife-Umana Reyer maçları oynanacak.

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