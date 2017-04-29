Beşiktaş Sompo Japan: 92 - Trabzonspor Medical Park: 62

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: 92 - TRABZONSPOR MEDICAL PARK: 62



SALON: Beşiktaş Akatlar Arena

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Halil Baldemir, Semih Vural



BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Thompson 13, Roll 13, Strawberry 10, Sertaç Şanlı 8, Clark 14, Muratcan Güler 6, Erkan Veyseloğlu 4, Stimac 9, Kenan Sipahi 5, Weems 7, Doğan Şenli 3, Şafak Edge

TRABZONSPOR MEDICAL PARK: Hardy 17, Cardenas 2, Green 6, Kadji 16, Wright 9, Erol Can Çinko 2, Dusan Cantekin 4, Moody 6, Mustafa Baştürk



1. PERİYOT: 30-14

DEVRE: 47-32

3. PERİYOT: 70-44



Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, Thompson ve Roll'un ürettiği sayılarla kısa sürede üstünlüğü ele geçirdi. Savunmada etkili bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar, 6. dakikaya 22-9 önde girdi. Trabzonspor Medical Park, Kadji'nin çabalarına rağmen farkı kapatamazken, Strawberry'nin de skora katkı yapmasıyla Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 30-14 üstün tamamladı.



İkinci periyoda Green'in basketleriyle başlayan konuk ekip karşısında pota altından rahat sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, 14. dakikayı 35-22 üstün geçti. Trabzonspor Medical Park, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 19. dakikada farkı 10 sayıya (40-30) indirdi. Son dakika içinde 7 sayı üreten siyah-beyazlılar, soyunma odasına 47-32 önde gitti.



Müsabakanın ikinci yarısında üst üste basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan, 22. dakikayı 54-34 önde tamamladı. Skor avantajıyla rahat bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı daha da açtı. Ribauntlarda da etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, Weems'in smacıyla 28. dakikada farkı 30 sayıya (68-38) çıkardı. Siyah-beyazlılar, üçüncü periyodu 70-44 önde bitirdi.



Son çeyrekte Trabzonspor Medical Park'ın farkı azaltma çabalarına dış atışlarla cevap veren ev sahibi ekip, 27. dakikaya 84-56 önde girdi. Weems ve Kenan Sipahi'nin peş peşe üç sayılık basketleriyle 30 sayılık farkı koruyan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 92-62 kazandı.

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