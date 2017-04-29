İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 79 - TOFAŞ: 80

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 79 - TOFAŞ: 80

SALON: Cebeci

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Armand 17, Uğur Dokuyan 16, McCauley 3, Deniz Kılıçlı 1, Gagic 9, Calloway 10, Markota 14, Klobucar 7, Erbil Eroğlu 2, Metecan Birsen, Ayberk Olmaz

TOFAŞ: Barış Ermiş 14, Micic 25, Mejia 21, Ivanov 2, Kaya Peker 4, Palacios 6, Caner Topaloğlu 3, Copeland 2, Yiğit Arslan 3

1. PERİYOT: 20-22

DEVRE: 39-37

3. PERİYOT: 63-60

Bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetine ulaşan TOFAŞ, play-off iddiasını sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 17. yenilgisini aldı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda çekişme yaşandı ve TOFAŞ, Micic'in basketleriyle bu çeyreği 22-20 önde geçti.

Markota ve Gagic ile etkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk yarı sonunda skoru 39-37 lehine çevirdi.

Uğur Dokuyan ile etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, 3. periyot sonunda 63-60 üstünlük sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 37. dakikada Armand'ın basketiyle farkı 10 sayıya (76-66) çıkardı. Kalan sürede iyi savunma yapan ve hücum ribautlarında etkili olan TOFAŞ, Micic'in faul atışlardan bulduğu sayılarla maçın bitimine 16 saniye kala farkı bire indirdi: 78-77. Ev sahibi ekip, kazandığı faul atışlarında Markota ile birini sayıya çevirerek durumu 79-77'ye getirdi. TOFAŞ, bitime 4 saniye kala Micic ile üç sayılık basket bularak skoru 80-79 lehine çevirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, son hücumdan yararlanamayınca TOFAŞ, karşılaşmayı 80-79 kazandı.