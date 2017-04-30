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Banvit - Monaco
BASKETBOL

Banvit'in rakibi ev sahibi Tenerife!

Monaco'yu 83-74 mağlup eden Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupa için ev sahibi Tenerife'yle karşılaşacak

30 Nisan 2017 Pazar, 10:41:16 Güncelleme: 10:44:11

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’yu 83-74 yenerek finale çıkan Banvit, bugünkü şampiyonluk maçında ev sahibi Iberostar Tenerife ile karşılaşacak. Tarihinin ilk Avrupa kupası için mücadele edecek temsilcimizin maçı TSİ 21.15’te başlayacak ve A Spor’dan yayınlanacak.

"KUPAYI GETİRMEK İSTİYORUZ"
Banvit’in önemli isimlerinden Furkan Korkmaz, “Biz savaşmaya hazırız. Kupayı kazanmak istiyoruz” dedi. Tolga Geçim ise “Finale kaldığımız için mutluyuz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip kupayı getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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