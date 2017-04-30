Banvit'in rakibi ev sahibi Tenerife!

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’yu 83-74 yenerek finale çıkan Banvit, bugünkü şampiyonluk maçında ev sahibi Iberostar Tenerife ile karşılaşacak. Tarihinin ilk Avrupa kupası için mücadele edecek temsilcimizin maçı TSİ 21.15’te başlayacak ve A Spor’dan yayınlanacak.

"KUPAYI GETİRMEK İSTİYORUZ"

Banvit’in önemli isimlerinden Furkan Korkmaz, “Biz savaşmaya hazırız. Kupayı kazanmak istiyoruz” dedi. Tolga Geçim ise “Finale kaldığımız için mutluyuz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip kupayı getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

HABERTÜRK SPOR