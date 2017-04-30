Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA'nın 3-5 Mayıs tarihlerinde Hong Kong'da düzenlenecek ara dönem genel kurulunda, 2 yıldır denemesi yapılan kadın basketbolcuların maçta başörtüsü takabilmelerinin önünün açılacağını söyledi.

Demirel, yaptığı açıklamada, FIBA'da yeni kurallar gereği ara dönem genel kurul yapılacağını aktararak, şöyle konuştu:

"FIBA Avrupa Başkanı olarak göreve geldiğim 2014 yılının ağustos ayında düzenlenen FIBA Genel Kurulunda dünya başkan yardımcısı seçildim. Yeni yönetim kurulu ile yeni kurallar gereği ara dönem genel kurul yapılacak. Önümüzdeki günlerde Hong Kong'da başlayacak. Özellikle Dünya Basketbol Şampiyonası'nın yeni formatı ve eleme gruplarıyla ilgili konular tartışılacak. Birtakım eğitim çalışmaları yapılacak. Dünya Şampiyonası, ilk kez 2019'da Çin'de Dünya Kupası adıyla düzenlenecek. Bunun elemeleri 2017 yılının kasım ayından itibaren 5 kıtada başlayacak. Milli takımlar, bu eleme müsabakalarından sonra Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak."

Kadın basketbolcuların maçlarda başörtüsü takabilmesi için 2 yıldır denemelerin yapıldığını vurgulayan Demirel, şunları kaydetti:

"Gündemde birtakım kural ve yönetmelik değişiklikleri var. Bunların içinde en önemlilerinden bir tanesi, 2014'teki yönetim kurulu toplantısında gündeme getirilen ve Katarlı üye ile desteklediğimiz kadın sporcuların kıyafet serbestisiyle ilgili kurallar. Federasyonlarda serbest olarak uygulanabilecek, bir uluslararası organizasyonda deneme amaçlı alınan bir karardı. İki yıllık gözlem dönemi sonucunda teknik bir kural olarak yönetmeliklere dahil edilip, edilmeme kararı alacağız. Son yönetim kurulu toplantısında bu konunun karara bağlaması konusunda değerlendirmeler yaptık. Benim, Katarlı üye ve NBA temsilcisi Mark Tutam'ın da desteğiyle bu konu olumlu olarak karara bağlanacak. Bundan böyle tüm ülkelerden kadın sporcuların belli kurallara bağlı olarak başörtüsü ile sahada yer alabilmesinin önü açılmış olacak."

"TÜRK BASKETBOLU BENİM DÖNEMİMDE İLERİ GİTTİ"

Türkiye Basketbol Federasyonunda 1992-2015 yıllarında başkanlık yapan Turgay Demirel, kendi döneminde Türk basketbolunun ileri gittiğini bildirdi.

Türk Milli Takımlarının dünyada önde gelen ekipler olduğunu vurgulayan FIBA Avrupa Başkanı, "Türk basketbolu, benim görev yaptığım 1992-2015 döneminde bulunduğu yerden çok daha ileriye gitti. Şu anda kadınlarda dünya 7'ncisiyiz, erkeklerde dünya 8'incisiyiz. Altyapılarda dünyada ilk 5, Avrupa'da ilk 3 içinde yer alıyoruz. Diğer spor dallarıyla kıyaslayınca başarı anlamında onlardan üst noktada bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk takımlarının çok önemli yatırımlar yaptığına değinen Demirel, şöyle devam etti:

"Kulüplerimiz, sponsorlarımız Türk basketboluna son 15 senede çok büyük yatırımlar yaptı. Bunun neticesinde kulüplerimiz başarılı sonuçlar elde ediyor. THY Avrupa Ligi'nde 4 takımla temsil edildik. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe final oynandı. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 4 takımımız yarı finale kaldı. Bunun sonucunda Yakın Doğu Üniversitesi kupayı kazandı. Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalması, Anadolu Efes'in Dörtlü Final'e kalma şansını sürdürmesi, Darüşşafaka Doğuş'un son 8'e kalması ve bir önceki şampiyon Real Madrid ile başa baş mücadele edebilmesi çok önemli. Bu başarıda katkısı olan yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları kutluyorum. Türk basketbolu, önümüzdeki sezonlarda inşallah daha ileri gidecektir."

"CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRAN BORÇULUYUZ"

Turgay Demirel, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) finallerinin Türkiye'de oynanacağını hatırlatarak, organizasyonu almada Türkiye'nin istikrarlı yönetiminin ve güçlü liderinin etkili olduğunu aktardı.

EuroBasket 2017 finallerini almada herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getiren Demirel, "EuroBasket 2017'yi almada ülkemizin istikrarlı bir yönetime ve güçlü bir lidere sahip olması etken oldu. Uzun yıllardan beri Türkiye'de spora her bakımdan destek veren, önce Başbakanımız, sonra da sayın Cumhurbaşkanımız olarak kendisine şükran borçlu olduğumuz bir liderimiz var. Ben, bugüne kadar elde edilen bu tür organizasyonların pek çoğunun arkasında Cumhurbaşkanımız ve ekibinin verdiği destekleri yakından yaşamış biri olarak söylüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) ev sahipliği yaptığı organizasyonları çok iyi gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şunları anlattı:

"THY Avrupa Ligi'nin Dörtlü Final'i de İstanbul'da. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı bundan önce 2001 yılında düzenlemiştik. Daha sonra 2010'da Dünya Şampiyonası'nı yapmıştık. İki organizasyonu da TBF çok iyi şekilde düzenledi. Harun Erdenay'ın başkanlığı döneminde Avrupa Şampiyonası'nın finallerinin ülkemize alınmasında hiçbir sorun olmadı. Bu, benim FIBA Avrupa Başkanı olduğum dönemde gerçekleşti. Zaman zaman gündeme getirilen güvenlik soruları oldu. Avrupa'da pek çok ülkede benzer olayların olabildiğini, benzer tedbirlerin alınması gerektiğini hepimiz biliyoruz. FIBA Avrupa ve Avrupa Ligi bunu aynı şekilde değerlendirdiği için büyük organizasyonların ülkemizde yapılmasına hiçbir engel görülmüyor. Referandum sonrasında oluşan güven ortamında bu organizasyonların en iyi şekilde tamamlanması beni mutlu edecektir."

"AVRUPA'NIN EN KUVVETLİ İKİ LİGİ, TÜRKİYE VE İSPANYA"

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Avrupa basketbolunda Türkiye ve İspanya liglerinin kuvvet bakımından ön plana çıktığını söyledi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde güçlü takımların olduğuna değinen tecrübeli basketbol adamı, "Avrupa'nın en kuvvetli iki ligi, Türkiye ve İspanya. 16 takımlı ligimizde birbirinden güçlü ekipler mücadele ediyor. Play-off'un da çok zevkli geçeceğini düşünüyorum. Ligimizin, Fransa, İtalya ve Almanya'dan daha üstte olduğunu bütün otoriteler kabul ediyor." açıklamasında bulundu.

Demirel, sporseverlerin son zamanlarda basketbola gösterdiği ilgiye de değinerek, "Basketbolun elde ettiği başarılar, oluşan heyecan ve coşku, seyirciler tarafından çok iyi algılanıyor. Futbolda oyunun kalitesi ve statlarda yaşanan olaylar nedeniyle pek çok sporsever, basketbol maçına gitmeyi tercih ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hem kulüplerimize hem de sporseverlere basketbol dolu günler diliyorum. Hem mayıs hem de eylül ayında yaşayacağımız basketbol heyecanını doya doya tatmalarını diliyorum." şeklinde konuştu.

Bu sezon ilk kez düzenlenen ve Banvit'in finale çıktığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nin güçlenerek devam edeceğini vurgulayan Turgay Demirel, sözlerini şöyle tamamladı:

"FIBA Şampiyonlar Ligi, FIBA ile bu organizasyona katılan 10 ligin ortaklığıyla başladı. Kendine ayrı bir kadro oluşturularak, finansal destek sağlanarak bu yapı yürütülüyor. Pek çok olumlu intiba var. Önümüzdeki yıl biraz daha gelişerek, daha üst düzey bir lig haline gelecek. Avrupa basketbolunda FIBA ile Avrupa Ligi arasında 17 senedir süren erkekler kulüp müsabakalarını düzenlemede bütünlük içinde olmayan bir süreç yaşanıyor. Görüşmeler zaman zaman yapılmakla beraber hukuki anlaşmazlıklar mevcut. FIBA Şampiyonlar Ligi bu süreçte kuruldu. Organizasyon, katılan kulüplerin hepsinin takdirini ve desteğini aldı. İnşallah önümüzdeki sezon daha da güçlenerek devam edecek bir yapı. Bu sezon takımlarımız Muratbey Uşak, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ve Banvit organizasyona büyük renk kattı."