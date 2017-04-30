Umana Reyer: 77 - Monaco: 91 | MAÇ SONUCU

İspanya'nın Tenerife kentinde oynanan Dörtlü Final'in üçüncülük karşılaşmasında İtalyan rakibine karşı büyük üstünlük kuran Monaco, ilk periyodu 26-21, devreyi de 47-33 önde kapattı.



Müsabakanın üçüncü çeyreği sonunda farkı 18 sayıya (73-55) kadar çıkaran Monaco, bu avantajını koruyarak karşılaşmayı 91-77 kazandı. Monaco, bu sonuçla şampiyonayı üçüncü tamamladı.

Fransız temsilcisinde 17 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle oynayan ABD'li basketbolcu Brandon Davies maçın en skorer oyuncusu oldu.