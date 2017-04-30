ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Monaco
BASKETBOL

Umana Reyer: 77 - Monaco: 91 | MAÇ SONUCU

FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde İtalya'nın Umana Reyer takımını 91-77 yenen Fransa'nın Monaco takımı üçüncülüğü elde etti

30 Nisan 2017 Pazar, 21:29:22 Güncelleme: 21:31:45

İspanya'nın Tenerife kentinde oynanan Dörtlü Final'in üçüncülük karşılaşmasında İtalyan rakibine karşı büyük üstünlük kuran Monaco, ilk periyodu 26-21, devreyi de 47-33 önde kapattı.

Müsabakanın üçüncü çeyreği sonunda farkı 18 sayıya (73-55) kadar çıkaran Monaco, bu avantajını koruyarak karşılaşmayı 91-77 kazandı. Monaco, bu sonuçla şampiyonayı üçüncü tamamladı.

Fransız temsilcisinde 17 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle oynayan ABD'li basketbolcu Brandon Davies maçın en skorer oyuncusu oldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Monaco: 2 - Dijon: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Monaco'yu Falcao uçurdu!
Fikret Orman onu canlı izledi!
FUTBOL

Fikret Orman onu canlı izledi!
Dortmundlu taraftarlar Monacolulara kapılarını açtı
FUTBOL

Dortmund taraftarlarından alkış alan hareket
Juventus: 3 - Barcelona: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Barcelona'ya ağır darbe!