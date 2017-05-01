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Boston Celtics ilk maçı kazandı

NBA play-off'ları Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Washington Wizards'ı ağırlayan Boston Celtics, Isaiah Thomas'ın 33 sayı attığı karşılaşmadan 123-111 galip ayrılarak seride durumu 1-0 yaptı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:33:29 Güncelleme: 10:29:45

NBA'de play-off'ları Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Boston Celtics, konuk ettiği Washington Wizards'ı 123-111 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Boston Celtics ile Washington Wizards, TD Garden Arena'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, mücadeleden 123-111 üstün ayrılıp seride durumu 1-0 yaparken, Isaiah Thomas 33 sayı ve 9 asistle galibiyetin mimarı oldu. Celtics'te Jae Crowder 24 sayı, Al Horford 21 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt ile takımına katkı sağladı.

Wizards'ta Bradley Beal'ın 27 sayısı ve John Wall'un 20 sayı, 16 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

 

 

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