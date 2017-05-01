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Bird, Pacers'ın basketbol operasyonları başkanlığından ayrıldı

NBA'in efsane oyuncularından Larry Bird, Indiana Pacers'ın basketbol operasyonları başkanlığı görevinden istifa etti

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:28:50 Güncelleme: 20:29:49

NBA ekiplerinden Indiana Pacers, ABD'li spor adamı Larry Bird'ün basketbol operasyonları başkanlığı görevini bıraktığını duyurdu.

Indiana Pacers'tan yapılan açıklamada, NBA'in efsane oyuncularından Bird'ün, basketbol operasyonları başkanlığından ayrıldığı ve yerine yardımcısı Kevin Pritchard'ın getirildiğini bildirdi. Açıklamada, Bird'ün takıma danışmanlık yapmaya devam edeceği kaydedildi.

Ayrılma zamanının geldiğini belirten Bird, "60 yaşındayım ve basketbol dışında şeyler yapmak istiyorum. Pacers'ı seviyorum. Taraftarlarımıza, takımın sahibi Herb Simon'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pacers'ın sahibi Simon ise "Yaptıkları için Larry'ye teşekkür ederim ve başka pozisyonda Pacers'a yardımcı olmaya devam edeceği için de çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

NBA ekiplerinden Boston Celtics'te 13 sezon forma giyip efsaneleşen Bird, 3 kez NBA Şampiyonluğu yaşadı. 3 defa NBA'in en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Larry Bird, 12 kez de NBA All-Star'da yer almıştı.

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